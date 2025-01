Der nächste Netflix-Hit? Neue Serie zeigt im Trailer erschreckendes Szenario

Netflix hat einen ersten Trailer zur neuen Miniserie Zero Day veröffentlicht. Die Thriller-Serie mit Robert De Niro startet Ende Februar auf der Streaming-Plattform. Ganz oben könnt ihr euch den besagten Trailer ansehen.

Netflix stellt Zero Day mit einem Trailer vor

Am 20. Februar 2025 erscheint die Miniserie Zero Day auf Netflix. Passend dazu hat der Streaming-Service jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht.

In Zero Day wird die USA von einem verheerenden Cyberangriff erschüttert. Robert De Niro soll als ehemaliger Präsident die Täter zur Strecke bringen, während das Land parallel im Chaos versinkt.

Der erste Trailer erinnert dabei an eine Mischung aus der Netflix-Serie Designated Survivor und dem Kino-Hit Civil War. Macht euch am besten selbst ein Bild, wir haben euch den Trailer ganz oben eingebunden.

Zero Day hat das Potenzial zum Serien-Hit

Auf X (ehemals Twitter) wecken vor allem die beteiligten Schauspieler das Interesse der User. Hollywood-Legende Robert De Niro bekommt nämlich starke Unterstützung von Angela Bassett, Dan Stevens und Jesse Plemons.

Aber auch hinter der Kamera glänzt Zero Day. Für die Regie der 6 Folgen ist nämlich Lesli Linka Glatter verantwortlich. Das sagt jetzt vermutlich vielen nichts, aber die Regisseurin hat reichlich Erfahrung im Genre Polit-Thriller. So hat sie unter anderem 25 Folgen der beliebten Thriller-Serie Homeland inszeniert. Weitere nennenswerte Einträge in ihrer Vita: The Newsroom, The Walking Dead und The Leftovers.

Davon abgesehen sorgt auch das gezeigte Szenario für einige Diskussionen im Netz. Immerhin wird die Bedrohung durch Cyberangriffe immer realer und die USA sind seit der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ein gespaltenes Land.