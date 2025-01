Netflix bekommt den Hals nicht voll: Nächste Preiserhöhung steht fest

Bei Netflix läuft es. Der Streaming-Dienst fährt neue Rekordergebnisse ein und erhöht zum Dank dafür für Millionen von Nutzern gleich mal die Preise. Stellt sich die Frage: Wen trifft die neuerliche Preiserhöhung und wie viel mehr muss jetzt gezahlt werden?

Netflix knackt Kundenrekorde und erhöht die Preise

Marktwirtschaft ist manchmal recht einfach: Steigt die Nachfrage, steigen die Preise. Dachte man sich wohl auch bei Netflix und hält erneut die Hand auf. Der Primus unter den Streaming-Diensten knackte im letzten Quartal die Marke von 302 Millionen zahlenden Nutzerinnen und Nutzern. Verantwortlich hierfür war ein Zugewinn von 19 Millionen Abonnenten (Quelle: Netflix). Die kamen augenscheinlich wegen der zweiten Staffel von „Squid Game“. Damit konnte der Anbieter doppelt so viele Kunden gewinnen, wie ursprünglich von Analysten erwartet wurde.

Mit beiden Werten stellt Netflix neue Rekorde auf. Zur Erinnerung: Das bisher größte Kundenplus in einem Quartal gab es mit 15 Millionen am Anfang der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020.

Als kleines „Dankeschön“ dürfen die Kunden jetzt auch gleich mehr zahlen. Zunächst steigen die Preise in den USA, Portugal und Argentinien. Netflix möchte mit den höheren Einnahmen in neue Inhalte investieren und damit den eigenen Wert steigern. Bisher gingen die Pläne in der Vergangenheit offensichtlich auf. Doch wie viel mehr müssen Abonnenten jetzt im Heimatmarkt von Netflix zahlen? Alle Abo-Modelle sind gleichermaßen betroffen:

Standard-Abo mit Werbung: 7,99 US-Dollar statt wie bisher 6,99 US-Dollar

7,99 US-Dollar statt wie bisher 6,99 US-Dollar Standard-Abo ohne Werbung: 17,99 US-Dollar statt wie bisher 15,49 US-Dollar

17,99 US-Dollar statt wie bisher 15,49 US-Dollar Premium-Abo: 24,99 US-Dollar statt wie bisher 22,99 US-Dollar

24,99 US-Dollar statt wie bisher 22,99 US-Dollar Preis für Zusatzmitgliedschaft: 8,00 US-Dollar statt wie bisher 7,99 US-Dollar

Damit müssen US-Kunden von Netflix monatlich bis zu 2,50 US-Dollar mehr an Abogebühren zahlen – eine heftige Preiserhöhung. Die dürfte früher oder später auch der deutschen Kundschaft blühen, eventuell noch in diesem Jahr.

Aktuelle Preise in Deutschland

Zur Erinnerung: Im April letzten Jahres hob Netflix hierzulande zuletzt die Preise an. Das Standard-Abo stieg von 12,99 Euro auf 13,99 Euro und das Premium-Abo von 17,99 Euro auf 19,99 Euro. Allein das Werbe-Abo gibt es nach wie vor für günstige 4,99 Euro im Monat, und dies bereits seit der Einführung im November 2022. Insofern qualifiziert sich dieses Abo insbesondere für eine baldige Preiserhöhung.

Erneut ein Megaerfolg für Netflix:

