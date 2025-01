Zwischen „Holy moley!“ und „Ich hasse Frank Underwood“ – das ist die beste Folge „House of Cards“

„House of Cards“ spart nicht an extravaganten Szenen und komplexen Abhandlungen – aber „Jäger oder Gejagter?“ scheint besonders zu sein. Diese Folge begeistert die Fans mit dem Glanz von Korruption und Machtspielen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das macht die Hitserie „House of Cards“ aus

Die anspruchsvolle Serie „House of Cards“ begleitetet Frank Underwood auf seinem Weg zum Erfolg in der Politik der Vereinigten Staaten Amerikas. Underwood will unbedingt Vizepräsident werden und lässt für dieses Ziel keine korrupte Angelegenheit aus.

Anzeige

Seine Frau Claire steht ihm bei seinem Aufstieg zur Seite, verfolgt jedoch stets auch ihre eigenen Interessen und geht dabei genauso skrupellos und korrupt vor wie Frank selbst. Damit sind jede Menge Intrigen vorprogrammiert. Wie weit Frank und Clair auf ihrem Weg zu mehr Macht schockierenderweise gehen, kommt in einer Folge besonders zur Geltung.

„Jäger oder Gejagter?“ – ein Tornado der Gefühle für die Zuschauer

+++ Achtung! Es folgen Spoiler zu „House of Cards“! +++

Anzeige

Die erste Folge der zweiten Staffel mit dem Titel „Jäger oder Gejagter?“ knüpft an die Handlung der ersten Staffel an. Frank ist inzwischen Vizepräsident und feiert seinen neuen Posten. Seine Frau Claire steht ihm weiter zur Seite, jedoch wird immer mehr klar, dass sie auch ihre eigenen, machtorientierten Ziele verfolgt.

Anzeige

Parallel untersucht der Journalist Lucas Goodwin den Tod von Peter Russo und Zoe Barnes und findet schockierende Neuigkeiten über Frank heraus. Clair versucht ihre frühere Abtreibung geheim zu halten und verhält sich dabei genauso skrupellos und rücksichtslos wie ihr Mann.

Weitere Drama-Serien-Empfehlungen findet ihr im folgenden Video unserer Kollegen bei kino.de.

15 Drama-Serientipps auf Netflix

Das macht die Folge so gut

Die Folge lässt Frank und Claire noch übler und unmenschlicher erscheinen und lässt die Zuschauer mit einem Wutgefühl im Bauch zurück. „Holy moley“ (zu Deutsch etwa: „Heiliger Bimbam!“) oder „i hate Frank Underwood (and Claire)“ sind Kommentare, die das Gefühl, welches beim Anschauen zurückbleibt, gut beschreiben.

Zuschauer fiebern mit der Folge mit und sind entsetz darüber, welche Taten Frank und Clair für ihre Macht in Kauf nehmen. Das macht sie zu einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle, die Fans mit einem kleinen Schock zurücklässt. Kein Wunder, dass die Episode eine sehr gute Bewertung von 9,5 von 10 Sternen bei IMDb einheimsen konnte.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.