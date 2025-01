12 Jahre nach dem Ende: Blutige Action-Serie feiert mit Trailer Comeback

Spartacus: House of Ashur – Teaser-Trailer Englisch

Die blutige Gladiatoren-Serie Spartacus bekommt in diesem Jahr einen neuen Ableger. Damit wird die Serie 12 Jahre später fortgesetzt. Den Trailer zu Spartacus: House of Ashur könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Spartacus feiert im Herbst 2025 ein Comeback

Zwischen 2010 und 2013 erschien die brutale Serie Spartacus auf dem US-Sender Starz. Die Serie fiel seinerzeit vor allem durch extreme Gewalt und viel Sex auf und entwickelte sich durch ihre Schauwerte schnell zu einem Hit.

Nun, ganze 12 Jahre nach dem Ende der letzten Staffel (War of the Damned) bringt Starz einen neuen Ableger raus: House of Ashur. Für das blutige Comeback ist sogar der Erfinder der Serie, Steven S. DeKnight, zurückgekehrt.

Fans des Originals können sich also erneut auf ausufernde Gewalt und viel nackte Haut einstellen. Überzeugt euch mit dem ersten Trailer zu Spartacus: House of Ashur am besten selbst – wir haben euch das Video ganz oben eingebunden.

In Deutschland hat Spartacus ein Problem

Hierzulande könnt ihr die Serie übrigens über die Streaming-Plattform WOW oder Joyn nachholen. Aber Achtung: In Deutschland ist die Serie zwar ab 18 freigegeben, hierbei handelt es sich aber trotzdem um eine gekürzte Fassung. Lediglich die letzte Staffel bekam auch ungeschnitten eine Freigabe ab 18.

Das bringt uns auch direkt zum nächsten Wermutstropfen: Der Sender Starz hat sich 2023 aus Deutschland und einigen anderen Ländern zurückgezogen. Der hauseigene Streaming-Service Lionsgate+ ist demnach nicht mehr abrufbar. Es bleibt zum jetzigen Zeitpunkt fraglich, ob die neue Staffel hierzulande überhaupt erscheint.

Gut möglich, dass ein anderer Streaminganbieter die Lizenz rechtzeitig übernimmt. Allerdings könnte das hohe Gewaltpotenzial der Serie ein Problem darstellen. Der Release von Spartacus: House of Ashur ist jedenfalls für den Herbst 2025 in den USA vorgesehen.

