Nach dem Trailer steht fest: Diesen neuen Horrorfilm will ich im Kino sehen

Blumhouse hat mit The Woman in the Yard eine ganz neue Horror-IP vorgestellt, die im ersten Trailer aus einer einfachen Idee ein erschreckendes Szenario schafft. Die ersten Reaktionen sind überschwänglich und auch ich bin begeistert – diesen Film muss ich im Kino sehen! Den besagten Trailer könnt ihr euch ganz oben anschauen.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

The Woman in the Yard könnte der nächste Horror-Hit werden

Blumehouse Productions ist eine echte Content-Maschine, wenn es um Horrorfilme geht. Das Studio hat in der Vergangenheit zahlreiche Horror-Reihen aus dem Boden gestampft und zu Welterfolgen geformt. Darunter Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Sinister, die neuen Halloween-Filme oder auch Five Nights at Freddy's.

Mit The Woman in the Yard präsentiert Blumhouse in Zusammenarbeit mit Regisseur Jaume Collet-Serra (Carry-On auf Netflix) eine ganz neue Horror-Vision. Die Prämisse steckt schon im Titel: Eine mysteriöse Frau taucht im Vorgarten einer Familie auf. Keiner weiß, woher sie kommt oder was sie will. Auch der Trailer zeigt und verrät nur das.

Ich bin ehrlich, der Trailer hat bei mir sofort Wirkung gezeigt. Jetzt will ich wissen, was hinter dem Mysterium steckt. Selbst wenn die Auflösung vermutlich Käse ist, bin ich bereit ein Kinoticket zu kaufen. Ein guter Beweis dafür, dass ein Trailer immer dann am besten ist, wenn er besonders wenig zeigt und nur einen wagen Umriss der Handlung andeutet und sich ansonsten ganz auf seine Atmosphäre und Bildgewalt verlässt. Und das sehe nicht nur ich so.

In den Kommentaren auf YouTube oder X (ehemals Twitter) sind viele User begeistert von dem einfachen Konzept, der simplen Idee und dem Umstand, dass offenbar große Teile des Films tagsüber stattfinden. Was bei Horrorfilmen ja eher selten der Fall ist. Eine gewisse Skepsis ist natürlich auch vertreten, denn Blumhouse ist ein Paradebeispiel für Hit und Miss.

Blumhouse ist Fluch und Segen der Horror-Industrie

Das Studio produziert entweder zeitlose Klassiker wie Get Out oder belanglose Totalausfälle wie Night Swim aus dem letzten Jahr – ein Film über einen mörderischen Swimmingpool und ja, es ist so dumm wie es klingt.

Insofern will ich mich meine Erwartungen auch nicht zu hoch ansetzen. Dennoch muss ich sagen: The Woman in the Yard hat meine Aufmerksamkeit geweckt und ist mir immer noch lieber als die x-te Fortsetzung.

The Woman in the Yard erscheint am 27. März in den deutschen Kinos.

