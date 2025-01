Kritiker schockiert: Legendäres Horror-Monster feiert schauriges Comeback

Ende Januar startet der Horrorfilm Wolf Man in den deutschen Kinos. Schon jetzt wird das düstere Remake von der Presse in den höchsten Tönen gelobt. Erwartet Fans somit der nächste große Horror-Hit? Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Erste Pressestimmen loben Horrorfilm Wolf Man

Der Wolfsmensch oder auch Werwolf genannt, gehört zu den bekanntesten Monstern der Filmgeschichte. Der Stoff von einem Mann, der zu einem wolfsartigen Monster wird, wurde bereits unzählige Male verfilmt – unter anderem 2010 mit Benicio del Toro und Anthony Hopkins in den Hauptrollen.

Nun legt Regisseur Leigh Whannel das legendäre Monster neu auf und das Ergebnis scheint gelungen zu sein, denn die ersten Pressestimmen sind überaus positiv und feiern das Comeback als furchterregend, unterhaltsam und als einen der besten Horrorfilme der jüngeren Zeit.

Hier sind einige Pressestimmen in der Übersicht:

Wolf Man ist nicht nur furchteinflößend, sondern auch sehr emotional. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich aus meiner Haut gefahren bin und dann Tränen vergossen habe. Die schauspielerischen Leistungen sind erstklassig und die Kameraführung ist der Wahnsinn. ( @MamasGeeky auf X

Leigh Whannells Wolf Man ist eine pulsierende, sehr unterhaltsame Interpretation des klassischen Werwolf-Kinos. Weniger ist mehr in dieser effektiven Geschichte über die Schuld der Generationen. Auch das Design des „infizierten“ Wolfsmenschen funktioniert auf der Leinwand viel besser. (Quelle: @AndrewJ626

Wolf Man ist einer der besten Horrorfilme der letzten Zeit. Die langsame Verwandlung macht einen krank, erzählt aber eine Geschichte, die es in sich hat. Eine großartige Besetzung unterstreicht einen absolut furchterregenden Film. (Quelle: @ ThatHashtagShow

Der Regisseur hat ein Händchen für Horrorfilme

Leigh Whannel ist ein bekannter Name in der Horror-Szene. Immerhin ist Whannel einer der Erfinder von Saw und Insidious. Besondere Aufmerksamkeit hat 2020 aber auch sein Remake von Der Unsichtbare erhalten. Die Neuinterpretation kam bei Presse und Fans gleichermaßen gut an. Was vor allem daran lag, dass er die Geschichte durch eine unsichtbare Bedrohung clever modernisierte.

Gemessen am positiven Kritiker-Feedback, hat er dieses Kunststück mit Wolf Man offenbar erneut geschafft. Wer sich im Kino selbst überzeugen will: Wolf Man startet am 23. Januar in Deutschland.

