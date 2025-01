Nach 8 Jahren: Kultige Fantasy-Serie bekommt Reboot spendiert

Der Streaminganbieter Peacock bringt die beliebte Fantasy-Serie Grimm zurück. Der Mix aus Krimi und klassischen Grimm-Märchen wird 8 Jahre nach der letzten Staffel ein Reboot erhalten – und zwar als Film.

Fantasy-Serie Grimm bekommt einen Film

Wir leben im Zeitalter der Fortsetzungen, Remakes und Reboots. Kult-Serien wie Malcom mittendrin oder Scrubs – Die Anfänger feiern in naher Zukunft ein Comeback. Ganz neu dabei: Grimm. Die Fantasy-Serie lief zwischen 2011 und 2017 und soll nun als Film ein Reboot erhalten (Quelle: Deadline).

Grimm handelt von einem Polizisten, der eines Tages erfährt, dass er ein Nachkomme der Gebrüder Grimm ist und dass deren berühmte Märchen und Kreaturen Tatsachenberichte sind. Der Mix aus Krimi und Fantasy-Elementen brachte es auf insgesamt 123 Folgen und sechs Staffeln.

Und während die erste Season bei Kritikern noch durchwachsen ankam, bildete sich schnell ein Kult um die düstere Serie. Und so bringt es Grimm heute auf einen Kritiker-Score von 89 Prozent Zufriedenheit. Der User-Score fällt mit 90 Prozent Zustimmung sogar noch einen Tick besser aus (Quelle: Rotten Tomatoes).

Die New York Times schrieb 2011 im Review folgendes:

Einige der Witze funktionieren, und einige der Schrecken sind tatsächlich gruselig, und bei einer erneuten Betrachtung haben die handwerklichen Fähigkeiten und die Liebe zum Detail von Grimm einen starken Eindruck hinterlassen.

Wann und wo erscheint der Grimm-Film?

Viel ist über den geplanten Grimm-Film noch nicht bekannt. Allerdings ist für die Umsetzung wieder das kreative Team der Serie verantwortlich. Fans können an dieser Stelle also durchaus aufatmen. Es steht auch noch nicht fest, inwieweit Film und Serie inhaltlich zusammenhängen.

Auch ein Release in Deutschland könnte sich als schwierig gestalten, denn der Streaminganbieter Peacock steht in der Bundesrepublik derzeit gar nicht zur Verfügung. Gut möglich also, dass der Film dann zum Beispiel über Sky beziehungsweise WOW hierzulande erscheint.

