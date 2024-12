Scrubs kommt nach 14 Jahren zurück, doch Fans befürchten schon das Schlimmste

Scrubs erhält ein Reboot. Das verriet Produzent Bill Lawrence in einem Interview mit Deadline. Sein Masterplan für die neue Serie weckt aber böse Erinnerungen bei Fans des Originals.

Scrubs: Das ist der Masterplan für den Reboot

Es war nur eine Frage der Zeit, aber jetzt ist es offiziell: Die beliebte Arztserie Scrubs wird ein Comeback feiern. Verantwortlich dafür ist Produzent Bill Lawrence, der die Serie auch erfunden hat. In einem Interview mit der Webseite Deadline hat er über den Reboot gesprochen.

Lawrence nennt das Projekt Scrubs 2.0 und stellt sich die neue Serie als einen Mix aus Revival und Reboot vor. Dementsprechend sollen alte Figuren wie J. D. oder Turk eine Rolle spielen, aber auch völlig neue Figuren eingeführt werden.

Und genau dieses Konzept bereitet einigen Fans Bauchschmerzen, denn das klingt verdächtig nachdem, was Staffel 9 vor 14 Jahren bereits probiert hat. Also alte und neue Charaktere zu mischen. Das Ergebnis kam bei den Fans nicht besonders gut an, weshalb die Serie im Anschluss auch ein Ende fand – also zumindest bis jetzt, denn das zuständige Fernseh-Network ABC hat dem Projekt bereits grünes Licht erteilt (Quelle: Deadline).

Wird der Hauptcast von Scrubs zurückkehren?

Trotzdem bleiben diverse Fragen vorerst unbeantwortet. So ist zum Beispiel nicht klar, welche Schauspieler beziehungsweise Figuren überhaupt zurückkehren werden. Aktuell ist das Produktionsteam wohl damit beschäftigt, den Hauptcast von Scrubs, also Zach Braff (J. D.), Sarah Chalke (Elliot), Donald Faison (Turk), Judy Reyes (Carla), John C. McGinley (Cox) und Ken Jenkins (Kelso) wieder zu vereinen. Ob das klappt, sei aber mal dahingestellt.

Feststehen dürfte allerdings, wo die neue Serie laufen wird. Da ABC zu Disney gehört, ist eine exklusive Ausstrahlung auf dem Streaming-Anbieter Disney+ wahrscheinlich – dort könnt ihr euch übrigens auch das Original ansehen.

