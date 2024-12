Disney Dreamlight Valley: Sally freischalten

Nachdem ihr das Update vom 4. Dezember 2024 heruntergeladen habt, könnt ihr Sally von "Nightmare Before Christmas" ganz leicht freischalten. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, was zu tun ist.

Quest "Die gewebte Brücke" starten

Sobald ihr nach dem Update Jack Skellington ansprecht, seht ihr, dass er eine Mission mit dem Titel "Die gewebte Brücke" bereithält. Diese Mission könnt ihr aber nur unter bestimmten Voraussetzungen starten.

Begebt euch zunächst zu eurem Briefkasten und lest dafür die Briefe "Eine wunderbare Überraschung!" und "Schalte Sally frei." Ihr erfahrt, dass folgende Anforderungen erfüllt sein müssen, damit ihr Sally freischalten könnt:

Jack Skellington muss freigeschaltet sein. Folgt dem Link für weitere Informationen dazu.

Mirabels erste Aufgabe muss abgeschlossen sein, damit ihr Haus im Tal platziert ist.

Vanellope muss ebenfalls freigeschaltet und ihr Haus im Tal platziert sein.

Remy muss freigeschaltet und sein Haus für euch begehbar sein.

Auch Kristoffs und Annas Eisschlösschen muss für euch begehbar sein.

Nachdem ihr den Brief gelesen habt, müsst ihr das Schloss von Anna betreten und die Aufgabe "Die gewebte Brücke" startet automatisch.

Spinnweben entfernen und sammeln

Sprecht mit Kristoff im Schloss und beginnt damit, die Spinnennetze an den Wänden und in Ecken zu entfernen. Das folgende Bild zeigt euch, wonach ihr Ausschau halten müsst.

So sehen die Spinnennetze aus, die ihr für die Aufgabe "Die gewebte Brücke" entfernen müsst. (© Screenshot GIGA)

Habt ihr drei dieser Spinnennetze entfernt und sie gleichzeitig eingesammelt, dann habt ihr insgesamt sechs Spinnweben aufgesammelt. Diese übergebt ihr jetzt Jack Skellington. Begebt euch als Nächstes in die folgenden Häuser, um die verbliebenen Spinnennetze und Spinweben zu entfernen.

Mirabels Haus

Vanellopes Haus

Remys Haus

Am Ende dieses Abschnittes von "Die gewebte Brücke" habt ihr 22 Spinnweben im Inventar und habt fast alle Voraussetzungen geschaffen, um Sally freischalten zu können.

Verjüngungstrank brauen

Übergebt Jack die 22 Spinnweben und beendet das Gespräch. Als Nächstes müsst ihr für die Spinnen einen Verjüngungstrank brauen. Dafür benötigt ihr Folgendes:

1x Leeres Fläschchen , das ihr aus Sand an der Werkbank herstellen könnt. Sand grabt ihr am schillernden Strand mit der Schaufel aus.

, das ihr aus Sand an der Werkbank herstellen könnt. Sand grabt ihr am schillernden Strand mit der Schaufel aus. 1x Blaubeerkuchen , den ihr aus Weizen, Butter und Blaubeeren herstellt. Alle Rezepte in DDV findet ihr, wenn ihr dem Link folgt.

, den ihr aus Weizen, Butter und Blaubeeren herstellt. Alle Rezepte in DDV findet ihr, wenn ihr dem Link folgt. 4x Rote Glockenblume , die ihr im Wald der Tapferkeit findet.

, die ihr im Wald der Tapferkeit findet. 4x Nachtscherbe , im verlinkten Artikel erfahrt ihr, wie ihr Nachtscherben bekommt.

, im verlinkten Artikel erfahrt ihr, wie ihr Nachtscherben bekommt. 6x Baumwolle , die ihr auf der sonnigen Ebene kaufen könnt. Alternativ kauft die Samen und pflanzt sie ein.

, die ihr auf der sonnigen Ebene kaufen könnt. Alternativ kauft die Samen und pflanzt sie ein. 8x Champignons, die ihr auf der Lichtung des Vertrauens sammeln könnt.

Begebt euch mit diesen Zutaten zur Werkbank und dort zum Reiter "Zaubertrank und Verzauberung". Sucht den "Spinnen-Verjüngungstrank" aus und stellt ihn her.

Sally freischalten und begrüßen

Bringt den "Spinnen-Verjüngungstrank" zu Jack in sein Haus und er bittet euch darum, ihn in den Kessel zu gießen. Der Kessel steht direkt im Haus von Jack. Sobald ihr das getan habt, schaltet ihr Sally frei und könnt sie wie gewohnt am Brunnen begrüßen.

Jetzt führt ihr noch ein paar Gespräche und hört welchen zu und schon könnt ihr daran arbeiten, die Freundschaft zu Sally zu erhöhen. Ihr könnt aber auch das folgende Quiz abschließen, um euer Wissen über Disney Dreamlight Valley unter Beweis zu stellen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

