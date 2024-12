Fluch der Karibik 6: Johnny Depp könnte zurückkehren – unter einer Bedingung

Fluch der Karibik 6 kommt! Die Frage ist nur: mit oder ohne Schauspieler Johnny Depp? Noch ist nichts entschieden und Fans können weiter hoffen. Die Macher des Films rechnen jedenfalls mit einer Rückkehr.

Fluch der Karibik 6: Mit oder ohne Johny Depp?

Fluch der Karibik ohne Jack Sparrow? Verzeihung, ich meine natürlich Captain Jack Sparrow. Für viele Filmfans ist das undenkbar und auch die Macher von Fluch der Karibik 6 wünschen sich ein Comeback von Schauspieler Johnny Depp in der berühmten Rolle. Aus diesem Grund existieren derzeit auch gleich mehrere Drehbuchentwürfe für den kommenden Piraten-Film – einige mit und einige ohne die beliebte Figur (Quelle: Variety).

Die Entscheidungsgewalt liegt schlussendlich bei Disney und da liegt auch schon der Hund begraben. Zwischen Depp und Disney hat es in der Vergangenheit ordentlich gekracht. Der Konzern hatte sich von dem Hollywoodstar distanziert, nachdem gegen Depp diverse Vorwürfe bezüglich häuslicher Gewalt aufgekommen waren. Die Folge war eine mediale Schlammschlacht mit seiner jetzigen Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard und ein öffentliches Gerichtsverfahren, welches Depp aber als Sieger verließ (Quelle: Spiegel).

Werden sich Disney und Johnny Depp einigen?

Stand jetzt, hat sich Disney bei Depp noch nicht gemeldet. Es bleibt also abzuwarten, ob der Konzern und der Schauspieler sich hinter den Kulissen aussprechen werden oder ob die Differenzen inzwischen unüberwindbar sind. Unklar ist auch, ob Depp, der inzwischen 61 Jahre alt ist, überhaupt noch Lust hat, noch einmal in die Rolle des kultigen Piraten zu schlüpfen.

Die Fans sind sich jedenfalls einig: Ohne Johnny Depp braucht es auch kein Fluch der Karibik 6. Und so kündigen bereits diverse User auf X (ehemals Twitter) an, dass sie den geplanten Film boykottieren werden, sollte Depp nicht daran beteiligt sein. Oder wie ein User es treffend in den Kommentaren formuliert:

Johnny Depp braucht Disney nicht. Disney braucht Johnny Depp. (Quelle @kopiopisarz auf X

