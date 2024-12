Nach Disney-Fail: Star-Wars-Fans lieben diese neue Serie

Star Wars: Skeleton Crew ist auf Disney+ gestartet. Die neue Serie wird von Kritikern und Fans in den Himmel gelobt. Erlebt die Marke nach dem Debakel um The Acolyte jetzt ein großes Comeback? Den offiziellen Trailer zur Serie haben wir euch ganz oben eingebunden.

Star Wars: Skeleton Crew auf Disney+ gestartet

Der Stachel, den The Acolyte bei der Star-Wars-Community hinterlassen hat, sitzt nach wie vor tief. Doch es gibt eine neue Hoffnung: Skeleton Crew. Die Star-Wars-Serie ist jetzt mit zwei Folgen auf Disney+ gestartet und begeistert Kritiker und Fans gleichermaßen.

94 Prozent aller Kritiker empfehlen Skeleton Crew aktuell weiter. Dabei wird vor allem der Charme der Serie mehrfach gelobt, der an die Werke von Spielberg (E.T. – Der Außerirdische) oder Zemeckis (Zurück in die Zukunft) erinnert. Ebenfalls oft erwähnt und als Vergleich herangezogen: Kultfilm Die Goonies.

Der Vergleich liegt auf der Hand, immerhin steht im Fokus der Story eine Gruppe von Kindern, die gemeinsam mit Schauspieler Jude Law als Space-Pirat ein großes Abenteuer im Star-Wars-Kosmos erleben. Auch die Times geht in ihrem Review auf den kindlichen Charme der neuen Serie ein:

Es handelt sich um ein Abenteuer, das sich an Kinder richtet, aber nicht ausschließlich für sie bestimmt ist - eine Seltenheit auf dem Spielplan. Das muss gefeiert werden, vor allem, wenn der Nervenkitzel so gut ist.

Neue Star-Wars-Serie ist so beliebt wie Andor

Die positive Resonanz spiegelt sich auch beim User-Score wider: 90 Prozent aller Zuschauer sind zufrieden mit dem Auftakt. Ein Wert, der in den kommenden Wochen sicherlich noch schwanken wird (Quelle: Rotten Tomatoes). Trotzdem lässt sich schon jetzt sagen, dass die neue Star-Wars-Serie ganz offenbar einen Nerv getroffen hat und viele Fans über das Sorgenkind The Acolyte hinwegtröstet.

Wer die Serie übrigens am Stück schauen will, der sollte sich noch ungefähr sechs Wochen gedulden. Die erste Staffel von Star Wars: Skeleton Crew wird insgesamt acht Folgen umfassen – die ersten beiden Episoden sind wie bereits erwähnt schon online.

