„Eine Komödie für Kinder“: Dune-Regisseur erteilt Star Wars eine Absage

Dune-Regisseur Denis Villeneuve hat kein Interesse daran, einen Star-Wars-Film zu machen. Für ihn ist die Marke bereits mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter vom Weg abgekommen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Denis Villeneuve hat kein Interesse an Star Wars

Denis Villeneuve ist derzeit einer der meistgefragten Regisseure in Hollywood. Mit Blade Runner 2029, Arrival und den beiden Dune-Filmen hat der gebürtige Kanadier moderne Kino-Klassiker erschaffen. Insofern ist sein Name auch immer ein heißes Eisen, wenn es um einen möglichen Star-Wars-Film geht.

Anzeige

Dieser Vorstellung erteilt Villeneuve aber eine klare Absage. Für ihn ist die Marke bereits 1983 mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter entgleist. Mit diesem Film wurde Star Wars seiner Meinung nach zu einer Komödie für Kinder. Er gibt auch ganz offen zu, dass er das bärenartige Volk der Ewoks, die im Film eine wichtige Rolle spielen, bis heute nicht leiden kann.

Dabei war Villeneuve als Kind regelrecht besessen von Star Wars. So bezeichnet er Das Imperium schlägt zurück sogar als den Film, auf den er sich am meisten gefreut hat in seinem Leben (Quelle: Culture Crave auf X).

Anzeige

Villeneuves Star-Wars-Absage wird von den Fans ganz unterschiedlich aufgenommen. Manche User sind regelrecht froh, dass der Regisseur selbst keine Lust auf die Marke hat, da die Dune-Filme hier und da als langweilig beschrieben werden. Andere User sind dagegen enttäuscht über seine Aussagen, da sie der Meinung sind, dass Villeneuves Stil die angeschlagene Marke retten könnte.

Was verfilmt der Dune-Regisseur als Nächstes?

Welchen Film Denis Villeneuve als Nächstes machen wird, ist offiziell noch unklar. Der Regisseur hat offenbar gleich mehrere Eisen im Feuer. So interessiert er sich zum Beispiel für eine weitere Verfilmung über die ägyptische Königin Kleopatra. Parallel dazu gab es wohl aber auch Gespräche mit Legendary Pictures, um das Buch Nuclear War: A Scenario von der Autorin Annie Jacobsen zu verfilmen (Quelle: Variety).

Anzeige

Und die Dreharbeiten zu Dune 3, auch als Dune Messiah bekannt, sollen ja ebenfalls in den nächsten Jahren erfolgen. Gemessen daran, hätte ein potenzieller Star-Wars-Film sowieso keinen Platz in seinem Terminkalender gefunden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.