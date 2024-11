Muss Disney jetzt zittern? Neuer Kinofilm lässt sogar Deadpool & Wolverine hinter sich

Mitte Dezember startet das Musical Wicked in den deutschen Kinos. Von der Presse und Publikum wird der Film frenetisch gefeiert – und auch an den Kinokassen ist Wicked ein voller Erfolg. Den offiziellen Trailer zur Musical-Verfilmung könnt ihr euch oben ansehen.

Update vom 25. November 2024:



Wicked ist extrem erfolgreich gestartet und konnte übers erste Wochenende mehr als 162 Millionen US-Dollar einspielen – der beste Start für einen Musical-Film jemals (Quelle: The Hollywood Handle). In Großbritannien ist Wicked sogar erfolgreicher gestartet als Deadpool & Wolverine und Alles steht Kopf 2. Gut möglich also, dass der Film ebenfalls die Milliarde an den Kinokassen knackt. Deutsche Fans müssen sich indessen noch bis Mitte Dezember gedulden.