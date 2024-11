100 % positiv: Amazon Prime schnappt sich genialen Film, den nicht jeder verstehen wird

Der französische Animationsfilm Mars Express ist jetzt bei Amazon Prime Video im Programm. Der clevere Film lief Anfang des Jahres im Kino und begeistert nahezu alle Kritiker und Zuschauer. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch ganz oben ansehen.

Einer der besten Filme des Jahres: Mars Express

Amazon Prime Video hat das Programm um einige neue Filme erweitert. Darunter ist auch ein echter Geheimtipp – der französische Animationsfilm Mars Express (auf Amazon Prime Video ansehen). Der intelligente Sci-Fi-Film hält einen perfekten Score von 100 Prozent und genießt auch bei den Zuschauern ein hohes Ansehen (Quelle: Rotten Tomatoes). Der Filmkritiker Randy Myers schreibt in seinem Review zum Beispiel:

„Mars Express“ bewegt sich wie eine Abrissbirne und hat den Schliff einer großen Studio-Animationsproduktion, aber der Handlungsbogen ist weitaus ehrgeiziger als bei einem durchschnittlichen Hollywood-Blockbuster. (Quelle: San Jose Mercury News

Oder anders formuliert: Mars Express richtet sich mit seinem Stil, seinen Themen und den philosophischen Fragen an ein eher anspruchsvolles Publikum. Wer also langsame Filme zum Mitdenken bevorzugt, wie Blade Runner oder Ghost in the Shell und zudem Prime-Kunde ist, sollte diese Chance jetzt nutzen.

Privatdetektivin Aline Ruby und Android Carlos Rivera ermitteln in einem neuen Fall. (© Gebeka Films)

Das müsst ihr über Mars Express wissen

Mars Express spielt im Jahr 2200 und handelt davon, wie eine junge Robotikstudentin verschwindet. Privatdetektivin Aline Ruby und Android Carlos Rivera ermitteln in dem Fall und kommen einem Geheimnis auf die Spur, das das Schicksal zwischen Menschen und Robotern für immer verändern wird.

Inspiriert wurde der Film durch viele Noir-Klassiker wie Chinatown oder Der Tod kennt keine Wiederkehr von 1973. Einen großen Einfluss hatte aber auch der Politthriller Die drei Tage des Condor mit Robert Redford in der Hauptrolle.

