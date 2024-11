Amazon verkauft EcoFlow-Balkonkraftwerk mit Akku-Option zum Schnäppchenpreis

Solltet ihr aktuell noch kein Balkonkraftwerk besitzen und direkt mit einem Modell starten wollen, bei dem ihr später einen Akku-Speicher nachrüsten könnt, der die überschüssig produzierte Energie speichert, statt diese zu verschenken, dann gibt es bei Amazon das richtige Angebot für euch.

EcoFlow-Balkonkraftwerke für 299 Euro

Balkonkraftwerke liegen voll im Trend, denn ihr könnt damit einfach Energie selbst produzieren und alles allein anschließen. EcoFlow bietet mit PowerStream eine der besten Lösungen an. Ihr könnt dort nämlich zunächst ein Balkonkraftwerk kaufen und es später um einen Akku erweitern. Aktuell bekommt ihr das Bundle aus PowerStream-Wechselrichter und zwei 400-Watt-Solarmodulen für zusammen nur 299 Euro (bei Amazon anschauen).

Anzeige

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk mit 800 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2024 12:46 Uhr

Wollt ihr direkt mit Akku-Speicher einsteigen, dann gibt es bei Amazon das folgende Set zum Preis von 949 Euro (bei Amazon anschauen):

2x komplett schwarze 400-Watt-Rigid-Solarmodule

1x PowerStream-Wechselrichter, der auf 800 Watt freigeschaltet werden kann

1x Delta 2 Powerstation mit 1 kWh Kapazität

Anzeige

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk mit Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.11.2024 12:48 Uhr

Ihr seid damit direkt stark ausgestattet und könnt mit der Produktion von Strom aus Sonnenenergie beginnen. Es fehlt nur noch die Halterung für die Solarzellen und eventuell ein paar Kabel. Das hängt aber ganz davon ab, wie ihr die Solarmodule montiert.

Anzeige

Das Tolle an der Lösung von EcoFlow ist, dass ihr das System einfach erweitern könnt. So könnt ihr beispielsweise Smart Plugs für 25 Euro (bei Amazon anschauen) in das Ökosystem einbinden. Damit wird in Echtzeit der Stromverbrauch eures PCs, des Fernsehers oder Kühlschranks gemessen. Wird Energie gebraucht, dann gibt das System genau so viel Energie frei, wie angefordert wird. Der Rest geht in den Akku. Alles wird per App gesteuert und funktionierte im Test hervorragend.

Ganzes System von EcoFlow ist modular

Wenn ihr mit der Zeit merkt, dass euch der Akku mit 1 kWh nicht ausreicht, dann könnt ihr das System nahtlos erweitern. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und schaffen euch viel Spielraum. So seid ihr nicht an eine Lösung, die euch aktuell passt, gebunden, sondern das Balkonkraftwerk kann mit euren Bedürfnissen wachsen.

Anzeige

So funktioniert EcoFlow PowerStream:

