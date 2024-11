4 Wochen mit dem SwitchBot Lock Pro: Plötzlich wurde mein Finger zum Wohnungsschlüssel

Seitdem ich in meine neue Wohnung eingezogen bin und eine neue Wohnungstür eingebaut habe, wollte ich unbedingt ein smartes Türschloss ausprobieren. Diesen Wunsch konnte ich mir kürzlich mit dem SwitchBot Lock Pro erfüllen. Meine Erwartungen waren hoch und viele davon wurden in den vergangenen vier Wochen auch erfüllt. Es gibt aber auch zwei Kritikpunkte.

SwitchBot Lock Pro im Test: Fazit Das SwitchBot Lock Pro hat mich in den vier Wochen, die ich es jeden Tag genutzt habe, fast komplett überzeugt. Die Montage war sehr einfach, denn ihr müsst euren Schließzylinder nicht austauschen. Das smarte Türschloss hat zudem immer funktioniert. Egal ob per Handy, Smartwatch, PIN, NFC-Karte oder Fingerabdruck. Negativ aufgefallen sind mir nur die Geschwindigkeit und Lautstärke. Doch auch diese beiden Punkte spielen für mich im Hinblick auf den Preis keine zu große Rolle. Viel wichtiger war mir, dass ich meine Wohnungstür einem solchen smarten Schloss überhaupt anvertraut habe. Anfangs war ich skeptisch, später aber nicht mehr. Und genau so muss es laufen, Ihr bekommt das SwitchBot Lock Pro mit Keypad und Hub Mini für zusammen 240 Euro. Oft gibt es das Set aber auch viel günstiger im Angebot. Bei Amazon könnt ihr meistens einen Rabattcode einlösen und spart viel Geld. Vorteile: Einfach zu montieren

Hochwertig

Variabel durch Zubehör

Energieverbrauch

App

Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile: Relativ laut

Etwas langsam

Klobiges Design

Einfacher zu montieren als erwartet

Als ich meine Wohnung damals gekauft und kernsaniert habe, wollte ich eigentlich sofort ein smartes Türschloss einbauen. Das hätte mit der uralten Tür aber nicht funktioniert. Erst vor einiger Zeit habe ich eine brandneue Wohnungstür eingebaut und damit wurde der Wunsch wiedererweckt. Doch ich wollte kein smartes Türschloss, wo ich den Zylinder wechseln musste. Praktischerweise wurde uns das SwitchBot Lock Pro zum Test angeboten. Und dort müsst ihr den Schließzylinder nicht austauschen oder groß umbauen.

Tatsächlich ist die Montage sehr einfach, wie ihr auf den nachfolgenden Bildern Schritt für Schritt sehen könnt:

Ihr wählt eine Montageplatte. In meinem Fall die mit Klebeband, da mein Schloss nicht weit genug heraussteht, um die Platte mit Schrauben zu halten. (© GIGA)

Danach steckt ihr den Schlüssel rein. Wichtig: Es muss ein Zylinder verbaut sein, der sich auch von außen noch öffnen lässt, während innen ein Schlüssel eingesteckt wird. (© GIGA)

Jetzt wird das SwitchLock Pro aufgesetzt. Ihr müsst die Öffnung entsprechend eures Schlüssels ausrichten. Seitliche Schrauben fixieren das Gehäuse an der Montageplatte. (© GIGA)

Unter einer kleinen Abdeckung befinden sich die Batterien. Sobald die Lasche herausgezogen wird und die Batterien Kontakt haben, wird das smarte Schloss aktiviert. (© GIGA)

Damit das Schloss weiß, wann die Tür geöffnet und geschlossen wird, wird noch ein kleiner Magnet am Türrahmen befestigt. (© GIGA)

Da ich das SwitchBot Lock Pro mit der Klebe-Montageplatte befestigt habe, wird dazu geraten, das Gerät für 48 Stunden mit einem solchen Klebeband zu sichern. Habe ich auch getan, obwohl das Schloss eigentlich sofort bombenfest war. (© GIGA)

Das war es am Ende auch schon. Danach erfolgt die Einrichtung der App, was auch kinderleicht funktioniert, denn ihr werdet Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. Der nächste Schritt kommt auch erst, wenn ihr den aktuellen Schritt abgeschlossen habt.

Ihr müsst beispielsweise das Schloss schließen, dann wieder öffnen. Auswählen ob ihr eine Falle im Türschloss habt. An Wohnungstüren dürften das in Deutschland so gut wie alle sein. Dann müsst ihr diese noch kalibrieren. Am Ende haben mich die ganze Montage und Einrichtung vielleicht 30 Minuten gekostet.

Alles lässt sich auch ohne großen Aufwand wieder entfernen. Ihr müsst die Klebepads nur erwärmen und sie lassen sich lösen.

Keypad macht den Unterschied

Das Keypad ist der wahre Star der Show. (© GIGA)

Das smarte Schloss an sich ist schon cool. Ihr könnt es per Smartphone ganz einfach öffnen. Wirklich genial wird es aber erst mit dem Keypad. Damit könnt ihr das Schloss ohne Handy einfach per NFC-Tag oder -Karte, einem Code oder Fingerabdruck entsperren. Letzteres war mein Favorit.

Ich habe einen meiner Finger eingespeichert und seitdem fast nur damit entsperrt. Das hat auch gut funktioniert. Zum Test habe ich die Nachbarn auch probieren lassen, ob deren Finger erkannt werden. Wurden sie nicht.

Das Entsperren per NFC-Tag und -Karte geht auch. Letzteres würde ich aber vermutlich nicht nutzen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die NFC-Karte in meiner Brieftasche aufbewahre und diese verliere, dann weiß der Finder ja direkt, wo ich wohne, da die Adresse auf meinem Ausweis steht.

Schade finde ich, dass man sein Smartphone nicht als NFC-Schlüssel speichern kann. Das wäre noch ziemlich praktisch.

Entsperrung per Code geht natürlich auch. Empfand ich wegen der zweireihigen Anordnung aber unangenehm. Da müsste es schon das klassische dreireihige Keypad geben, damit ich das verwende.

Arbeitet zuverlässig

Ich habe das SwitchBot Lock Pro vier Wochen täglich mehrfach verwendet. Es hat die Wohnungstür immer zuverlässig geöffnet und geschlossen. Außerdem informiert es euch über die App, wann die Tür was macht und wie der aktuelle Status ist.

Mir sind das schon fast zu viele Benachrichtigungen. Allein wenn ich die Tür morgens per App entsperre, kommen drei Benachrichtigungen bei mir an:

SwitchBot könnte die Benachrichtigungen reduzieren. (© GIGA)

Lässt man die Tür unverschlossen, gibt es hin und wieder auch noch Benachrichtigungen, dass die Tür unverschlossen ist. Das finde ich etwas übertrieben und nervig. In Deutschland hat so gut wie jede Wohnungstür eine Falle und sie muss nicht gleich abgeschlossen werden.

Die App zum smarten Schloss ist einfach zu bedienen und bietet auch ein detailliertes Protokoll. (© GIGA)

Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Funktionsweise. Das Schloss wurde immer geschlossen und geöffnet, wann ich es wollte. Das hat sogar über die Smartwatch funktioniert.

Laut und relativ langsam

Auch wenn ich mit dem SwitchBot Lock Pro sehr zufrieden bin, gibt es einen großen und kleinen Kritikpunkt:

Lautstärke: Zumindest bei mir im hellhörigen Altbau ist das Schloss bis in den Keller zu hören, wenn ich es schließe. Das Motorengeräusch wird durch die Tür und den Hausflur verstärkt. Aber auch in meiner Wohnung an der neuen, sehr gut gedämmten Tür höre ich das Schloss in der ganzen Wohnung arbeiten. Meine Katze hat sogar eine Eigenart entwickelt, dass sie immer zur Tür rennt, wenn ich das Schloss aus der Ferne öffne oder schließe, weil sie glaubt, dass jemand kommt oder geht.

Auch wenn mich diese beiden Punkte stören, überwiegen die Vorteile und man muss immer auch den Preis im Hinterkopf behalten.

Was ist mit der Batterie?

In den vier Wochen, in denen ich das SwitchBot Lock Pro benutzt habe, hat weder das Schloss noch das Keypad an Laufzeit verloren. Beide stehen weiterhin auf 100 Prozent. Ich werde das in den kommenden Monaten weiter beobachten und den Test aktualisieren, wenn sich dort etwas tut. Bisher scheint die Batterielaufzeit kein Problem zu sein.

Sollten die Batterien doch einmal leer sein, könnt ihr ganz normal euren Schlüssel benutzen, um in die Wohnung zu kommen. Den hatte ich sowieso immer dabei, weil die Tür unten ins Haus nicht smart ist.

Wozu ein smartes Schloss?

Es gibt mehrere gute Gründe, wieso ihr euch ein smartes Schloss wie das SwitchBot Lock Pro anschaffen solltet. In erster Linie wird damit euer Schlüssel ersetzt und ihr könnt die Haustür mit dem Smartphone oder über das Keypad öffnen. Es ist also sehr komfortabel. Einen Schlüssel irgendwo verstecken müsst ihr damit nicht mehr, um immer hereinzukommen, solltet ihr euren Schlüssel verlieren.

Außerdem könnt ihr anderen Menschen Zugang zu eurer Wohnung oder eurem Haus ermöglichen. Wir hatten bei der Nachbarin neulich erst einen Fall, wo der Feueralarm losging, wir von außen aber nichts sehen konnten. Sie war in der Stadt und musste nach Hause rasen. Mit einem smarten Schloss hätte sie uns in die Wohnung lassen können.

Das gilt natürlich auch für Freunde oder Familie, die nach dem Rechten sehen sollen, wenn ihr nicht da seid. Oder die Nachbarn, die die Blumen während dieser Zeit gießen können. Alle Zugange können individuell angelegt und jederzeit gelöscht werden. Ihr müsst keinen Schlüssel mehr aus der Hand geben.

Am Ende ist es eine tolle Technik-Spielerei, die mir persönlich gut gefällt. Und das spielt ja auch eine Rolle.



