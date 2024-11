„Die Discounter“ Staffel 5: Eine Pause für die Kolinski-Mitarbeiter

Der wahnsinnige Alltag in der Kolinski-Filiale Billstedt scheint kein Verfallsdatum zu haben. Noch bevor die vierte Staffel erschienen ist, äußern sich die Serienschöpfer zu dem Status von „Die Discounter“ Staffel 5.

„Die Discounter“ Staffel 5: Die Kassen werden vorerst geschlossen

Traurige Nachrichten für alle Fans von „Die Discounter“: Nach der vierten Staffel soll erstmal Schluss mit lustig sein. Prime Video und die Serienschöpfer verkündeten dies in einem Brief auf Instagram:

Der Brief, der dem Stil der Mockumentary treu bleibt, spricht von einer unbestimmt langen Pause der Dreharbeiten in der Kolinski-Filiale. Unterschrieben ist dieser von den Serienschöpfern Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander, der Titus spielt. Bis auf Weiteres wird es also „Die Discounter“ Staffel 5 nicht geben.



Die Kundgebung hat die Fans der Serie stark getroffen. In den Kommentaren unter dem Post sprechen sich viele gegen das mutmaßliche Ende von „Die Discounter“ aus. Andere nehmen die Wortwahl der Ankündigung etwas gelassener und verweisen darauf, dass dies nur eine Pause sein soll:

Was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Feinkost Kolinski nun passiert, wissen nur sie selbst. Und wer weiß: Vielleicht kommen wir ja irgendwann einmal wieder und schauen, ob noch jemand von ihnen an den Kassen sitzt. (Ankündigungsbrief auf Instagram)

„Die Discounter“ Staffel 5 ist also vorerst nicht in Planung und wir vermutlich auch nicht in nächster Zeit erscheinen. Allerdings besteht die Möglichkeit auf eine fünfte Season – ob diese dann nach einigen Jahren noch mit der gleichen Besatzung möglich ist, bleibt abzuwarten.

Der Grund für die Pause von „Die Discounter“

Einen offiziellen Grund für die Pause oder das mögliche Serien-Aus von „Die Discounter“ ist in dem Brief nicht gegeben. Der Erfolg der Serie ist vermutlich kein ausschlaggebender Faktor für die Entscheidung gewesen. Zuletzt hat die Serie 2024 den Deutschen Fernsehpreis für die beste Comedy-Serie gewonnen (Quelle: Deutscher Fernsehpreis).



Zusätzlich hat Amazon keinen Schlussstrich unter der Serie gezogen. Wäre dies der Fall, wäre die vierte Staffel als Finale vermarktet worden. Das bestätigt zudem Christoph Schneider, Country Director von Prime Video im DACH-Raum:

Wir wünschen dem Produktionsteam nur das Beste bei den kommenden Projekten. „Die Discounter“ haben immer einen Platz in der Prime-Video-Familie und wir sind gespannt, was die Zukunft bringt.

Ein Grund für die Pause von „Die Discounter“ werden andere Projekte sein. Die Filmproduktion „Kleine Brüder“ ist nämlich nicht nur für die Mockumentary im Supermarkt zuständig, sondern auch für Serien wie „Player of Ibiza“ und „Intimate“. Beider Projekte haben bereits jeweils eine Staffel inne, die ihr im Stream sehen könnt:

Ein Stückchen „Die Discounter“ findet ihr im Übrigen auch in „Intimate“. Merlin Sandmeyer (Jonas Schulze) wird in der zweiten Staffel zu sehen sein:

