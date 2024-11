96 % positiv: Amazon Prime krallt sich genialen Film, der nur schwer zu ertragen ist

Prime-Kunden können sich ab sofort den Film Die Unschuld ohne zusätzliche Kosten anschauen. Das sensible Drama gehört zu den besten Filmen des Jahres. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben anschauen.

Amazon zeigt einen der besten Filme 2024

Mit einer Kritiker-Wertung von 96 Prozent Zustimmung gehört der japanische Film Die Unschuld, international auch als Monster bekannt, zu den besten Filmen des Jahres (Quelle: Rotten Tomatoes). Amazon-Prime-Kunden können sich das Drama ab sofort ohne zusätzliche Kosten im Stream anschauen:

Der Film erzählt eine bewegende Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven. So fängt alles damit an, dass eine Witwe sich Sorgen um ihren Sohn macht, der sich neuerdings auffällig in der Schule verhält. Stück für Stück erfährt der Zuschauer, was es mit dem Verhalten auf sich hat und erlebt dabei ein Wechselbad der Gefühle – denn es gibt nicht nur eine Wahrheit.

Ohne viel Tamtam, dafür aber mit viel Gefühl

Verantwortlich für den beliebten Film ist Regisseur Hirokazu Kore-eda, der in Vergangenheit schon große Erfolge mit Shoplifters und Broker feiern konnte. Über seinen neuesten Film schreibt die New York Times:

„Monster“ ist einer der besten Filme des Jahres, und seine Struktur birgt - wie sein Personenkreis - Geheimnisse, die sich nur mit Geduld und Einfühlungsvermögen enträtseln lassen.

Auch beim Publikum ist Die Unschuld ein voller Erfolg. So sind 91 Prozent aller Reviews positiv und auf IMDb hält das Drama einen Score von 7,8 von 10 möglichen Punkten. Wer also feinfühlige Filme aus Asien mag und zudem Prime-Kunde ist, der sollte diesem kleinen Meisterwerk unbedingt eine Chance geben.

