Nicht mal auf Disney+: Amazon krallt sich einen der ersten Marvel-Blockbuster aus dem MCU

Amazon Prime Video zeigt demnächst den einzigen MCU-Film, den es nicht auf Disney+ gibt: Die Rede ist von Der unglaubliche Hulk mit Edward Norton in der Hauptrolle.

Hulk tobt sich demnächst auf Amazon Prime aus

Am 27. November nimmt Amazon den Marvel-Film Der unglaubliche Hulk in den Katalog von Prime Video auf. Die Comicverfilmung von 2008 ist nach wie vor der einzige MCU-Film, der nicht auf Disney+ erhältlich ist. Dabei gehört Disney fast alles zum Thema Marvel. Nur der grüne Riese ist eine Ausnahme.

Anzeige

Disney darf die Figur zwar in Filmen verwenden, aber immer nur in Nebenrollen. Das erklärt auch, warum der Hulk seit 2008 keinen eigenen Film mehr bekommen hat, denn die Rechte an dem Superhelden mit Aggressionsproblemen liegen nach wie vor bei Universal Pictures. Das Unternehmen hat die Lizenz für den Hulk bereits 1990 erworben und verdient seitdem am Erfolg des MCU fleißig mit. Ein Verkauf an Disney wäre vermutlich nicht ganz so lukrativ.

Wer also Prime-Kunde ist und Marvel liebt, der sollte seine Chance nutzen und den Film demnächst im Amazon-Abo schauen. Alternativ könnt ihr euch den Film aber auch immer für 3,99 Euro ausleihen:

Der unglaubliche Hulk [dt./OV] Durch Experimente verstrahlt, führt der Wissenschaftler Bruce Banner ein Leben im Abseits: Immer auf der Suche nach einem Gegenmittel für seine Wutanfälle, bei denen er sich in Hulk verwandelt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 14:41 Uhr

Hulk und Spider-Man haben etwas gemeinsam

Bei Presse und Publikum kam Der unglaubliche Hulk seinerzeit gut an. So sind 68 Prozent aller Reviews zum Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Der Filmkritiker Kirk Honeycutt urteilte in seinem Fazit:

Ein ordentlicher Nervenkitzel mit einem cleveren Drehbuch von Zak Penn und einer intelligenten, temporeichen Regie des französischen Regisseurs der Transporter-Reihe, Louis Leterrier. (Quelle: The Hollywood Reporter

Anzeige

Übrigens ist der Hulk nicht die einzige Figur, bei der Disney ein Lizenzproblem hat. So gehört Superheld Spider-Man zum Beispiel Sony, die die Rechte am beliebten Spinnenmann 1999 für 7 Millionen US-Dollar gekauft haben. Das ist aus heutiger Sicht vermutlich der größte Fehler, den Marvel je gemacht hat.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.