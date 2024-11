Netflix-Rivale gibt auf: Exklusive Inhalte bald auch bei anderen Anbietern

Für den Streaming-Dienst Apple TV+ läuft es nicht gut. Aus diesem Grund plant Apple laut einem Insider, die hauseigenen Filme auch bei der Konkurrenz zu veröffentlichen.

Apple-Filme verlieren bald ihre Exklusivität

Der Streaming-Markt ist ein heiß umkämpfter Markt und wird in erster Linie von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ dominiert. Apple TV+ hingegen wird zwar für seine Produktionen viel gelobt, erreicht aber ein verhältnismäßig kleines Publikum. Das soll sich ändern und deshalb plant Apple laut einem Bericht von Bloomberg einen Kurswechsel.

Demnach sollen exklusive Filme wie Coda, The Instigators oder Ghosted in Zukunft auch im Fernsehen laufen beziehungsweise bei der Konkurrenz gegen eine Gebühr angeboten werden. Diese neue Strategie soll mehr Menschen auf den Streaming-Service von Apple aufmerksam machen.

Wer jetzt allerdings darauf gehofft hat, beliebte Serien wie Ted Lasso, Slow Horses oder Severance auch bei Amazon oder Netflix zu sehen, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Apple-Serien sollen vorerst exklusiv bleiben.

Für Apple ist Streaming ein Verlustgeschäft

Für Apple ist der Streaming-Dienst Apple TV+ bisher ein reines Verlustgeschäft und das, obwohl der Tech-Gigant in den letzten fünf Jahren um die 20 Milliarden US-Dollar in den Service investiert hat. Das Ergebnis sind erstklassige Serien und sogar Oscar-Gewinner wie Coda. Trotzdem kann sich der Streaming-Anbieter bisher nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Das liegt zum einen am überschaubaren Angebot von circa 250 Serien und Filmen und dem vergleichsweise hohen Abo-Preis von 9,99 Euro pro Monat.

Aus diesem Grund hat Apple bereits angekündigt, in Zukunft weniger Geld in den Streaming-Dienst zu investieren und sich stattdessen breiter aufzustellen. In den USA kann man den Service neuerdings zum Beispiel auch als Amazon-Channel dazu buchen. In Deutschland ist das allerdings noch nicht möglich.

