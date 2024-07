Harter Schlag für Serienfans: Netflix-Rivale gibt überraschend auf

Wenn es um den beliebtesten Streaming-Anbieter geht, dann ist Netflix immer ganz vorne mit dabei. Weit abgeschlagen ist dagegen Apple TV+. Der hauseigene Streaming-Service von Tech-Gigant Apple erfüllt nicht die internen Erwartungen – das hat nun ernste Konsequenzen.

Streaming-Fail: Apple TV+ kann sich nicht durchsetzen

Apple hat seit dem Start von Apple TV+ im Jahr 2019 um die 20 Milliarden US-Dollar in die Produktion und die Lizenzierung von neuen Serien und Filmen investiert.

Darunter fällt auch eine Investition von 500 Millionen US-Dollar, damit die neuesten Filme von großen Regisseuren wie Martin Scorsese, Ridley Scott und Matthew Vaughn exklusiv auf Apple TV+ erscheinen.

In Deutschland ist vor allem ein Streaming-Anbieter beliebt:

Eine kostspielige Strategie, die offenbar nicht aufgeht, denn von den Aufrufzahlen von Netflix ist der Tech-Konzern weit entfernt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg erzielt Netflix an einem Tag so viele Aufrufe wie Apple TV+ in einem ganzen Monat. Darüber hinaus erreicht der Streaming-Anbieter lediglich 0,2 Prozent der amerikanischen Haushalte. (Quelle: Bloomberg)

Das hat nun unmittelbare Konsequenzen. Das erfolgsverwöhnte Unternehmen wird das Budget von zukünftigen Projekten stärker regulieren, kürzen und Serien bei Misserfolg gnadenlos absetzen. Vor Kurzem hat Apple erst die Serie The Big Door Prize abgesetzt. (Quelle: Screen Rant)

Geld ohne Ende: Apple-Serien sind verdammt teuer

Problematisch ist vor allem, dass viele Apple-Produktionen ihr Budget überziehen und dadurch irre teuer werden. Die beliebte Serie Severance zum Beispiel erhält 2025 eine neue Staffel. Jede einzelne Folge kostet Apple mehr als 20 Millionen US-Dollar. Und dabei spielt Severance überwiegend in einem minimalistischen Bürogebäude. (Quelle: Culture Crave auf X)

Letztendlich rächt sich hier, dass Apple mehr auf Qualität anstatt auf Quantität setzt. Während Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video praktisch täglich neuen Content anbieten, veröffentlicht Apple extrem hochwertig produzierte Serien in einem wöchentlichen Rhythmus. Das beliebte Binge Watching ist bei neuen Inhalten also gar nicht möglich.

Auffällig ist aber, dass Anbieter wie Disney+ und Netflix zuletzt genau den entgegengesetzten Weg eingeschlagen haben: Mehr Qualität, dafür im Zweifel auch weniger neue Serien und Filme soll es geben. Es läuft wohl darauf hinaus, dass man sich letztlich in der Mitte trifft.

Mehr zu Apple TV+ und den vielen Vorteilen des Anbieters findet ihr in diesem Artikel:

