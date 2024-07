In 6 Tagen ist Schluss: Netflix-Kunden müssen jetzt schnell sein

Auf Netflix herrscht ein ständiges Kommen und Gehen bei Filmen und Serien. Diesmal trifft es aber Krimi-Freude besonders hart. Ende des Monats fliegt nämlich Knives Out – Mord ist Familiensache aus dem Programm. Das ist gleich doppelt schade und wir erklären euch warum.

Netflix nimmt Knives Out aus dem Programm

Als Knives Out 2020 in die Kinos kam, entpuppte sich der klassische Krimi im Stil einer Agatha-Christie-Geschichte als echte Überraschung. Knapp 313 Millionen US-Dollar konnte der Film an den Kinokassen einspielen und das bei einem Budget von schmalen 40 Millionen US-Dollar.

Später setzte der Kriminalfilm seinen Erfolg auf Netflix fort, wo Ende 2022 auch exklusiv eine Fortsetzung erschien: Glass Onion: A Knives Out Mystery. Jetzt verabschiedet sich Netflix allerdings am 31. Juli 2024 vom ersten Film. Ein schwerer Schlag für Krimi-Fans.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Knives Out ansehen:

Knives Out – Mord ist Familiensache

So beliebt ist Knives Out bei den Kritikern

Mit Knives Out hat Regisseur Rian Johnson (Star Wars: Die letzten Jedi) einen echten Kritikerliebling erschaffen. Das spiegelt unter anderem der extrem hohe Score von 97 Prozent Zustimmung wider. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Hier ein paar Auszüge aus den internationalen Pressestimmen:

Knives Out ist ein großer Spaß, der das Publikum bis zum Schluss in Atem halten soll. Es ist ein messerscharfes Comeback von Autor und Regisseur Rian Johnson. (Quelle: CNN)

Knives Out ist ein Kriminalroman mit farbenfrohen Charakteren und einem zentralen Schauplatz – aber der Film entwickelt sich zu einer spannenden und unmittelbar relevanten Geschichte, die für ein modernes Publikum auf verblüffende Weise aktualisiert worden ist. (Quelle: Polygon)

Was für ein Spaß, zu sehen, wie der smarte Regisseur Rian Johnson die Spinnweben aus dem Krimi-Genre schüttelt und es in einen grandiosen, verdrehten Spaß mit vielen Stars verwandelt, bei dem man bis zum köstlich-schlüpfrigen Ende mitraten kann. (Rolling Stone)

