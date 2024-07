Discovery+ Probemonat? Jetzt 12 Monate kostenlos testen

„Discovery+“ ist ein neuer Streaming-Dienst, der Zuschauer vor allem mit Dokumentationen und Reality-Shows gewinnen will. Wollt ihr einen Blick in das Angebot und in die Inhalte werfen, stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie man Discovery+ kostenlos testen kann. Einen Probemonat gibt es nicht. Über einen kleinen Umweg lässt sich der Streaming-Dienst 12 Monate aber lang gratis nutzen.

Einen Gratis-Probemonat gibt es bei dem Dienst nicht. Kurz nach dem Deutschland-Start ließ sich der Dienst nach der Anmeldung 7 Tage lang kostenlos ansehen, auch die Probewoche wurde aber inzwischen entfernt. Ihr könnt Discovery+ aber 12 Monate lang gratis buchen. Das Ganze läuft über den Anbieter Joyn.

Discovery+ bis zu 12 Monate lang gratis sehen: So gehts

Aktionsweise gibt es einen Gutschein über 12 Monate für Discovery+, wenn man einen PLUS+-Account beim Streaming-Anbieter Joyn bucht:

Dafür schließt ihr zunächst hier die kostenlose, 7-tägige Testphase bei Joyn ab. Nach der Anmeldung bekommt ihr einen Gutschein für die 12 Monate bei Discovery+. Den Bedingungen zufolge ist der Jahres-Zugang zwar an das Joyn-Abo gekoppelt. Einigen Nutzerberichten zufolge läuft das Discovery-Plus-Abonnement aber auch weiter, wenn man den Joyn-Plus-Zugang gekündigt hat. Bei anderen Nutzern endet das Discovery+-Abo nach der Kündigung bei Joyn. In diesem Fall habt ihr immerhin einen Gratis-Monat erhalten, den es bei einer Anmeldung direkt über Discovery+ aktuell nicht gibt. Kopiert den Gutscheincode aus der Joyn-Mail und nutzt ihn hier für die Anmeldung bei Discovery+. Danach lässt sich der Streaming-Dienst ein Jahr lang gratis nutzen.

Achtet darauf, nicht sofort bei Discovery+ zu kündigen. Anders als bei Probezeiträumen üblich, nutzt ihr den Dienst nicht bis zum Ablauf des gebuchten Zeitraums. Stattdessen geht das Abo direkt zum Ablauf des jeweiligen Monats zu Ende.

Discovery+ kostenlos testen: So gehts

Hin und wieder gibt es auch direkt bei Discovery+ die Möglichkeit, den Dienst testweise kostenlos zu testen. Aktuell bietet man aber keine Gratis-Phase an. Sollte es wieder ein Angebot geben, könnt ihr es so nutzen:

Um den Gratis-Zeitraum zu beanspruchen, meldet euch auf der Angebotsseite bei Discovery+ an. Entscheidet euch dabei für eine der beiden Abo-Optionen. Ihr könnt den Dienst entweder mit oder ohne Werbung nutzen. Um die Inhalte ungestört ohne Werbung zu sehen, müsst ihr das Abonnement zum Preis von 5,99 Euro im Monat buchen. Wer nichts dagegen hat, den einen oder anderen Werbespot anzuschauen, bezahlt 3,99 Euro im Monat. Die Inhalte sind bei beiden Angeboten gleich:

Discovery-Plus-Originals im Abruf

Tour de France

Grand-Slam-Tennis

Live-Streams von DMAX, TLC, TELE 5, HGTV und Eurosport 1 & 2

Serienstaffeln

Discovery+: Anmelden & gratis schauen

Bei der Anmeldung für den Testzeitraum müsst ihr eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort sowie euren Namen angeben. Zudem muss eine Zahlungsmethode hinterlegt werden. Diese wird jedoch erst nach Ablauf der 7 Tage herangezogen, wenn ein Abo gebucht wird.

Beachtet, dass sich die kostenlose Probewoche automatisch in ein Abo umwandelt. Ihr müsst es also vor Ablauf der 7 Tage kündigen, damit keine Kosten entstehen. Nach der Kündigung könnt ihr noch bis zum Ablauf der Woche auf alle Inhalte im Stream zugreifen.

Ihr könnt den Dienst entweder in einem Monats-Abo buchen und flexibel zum Ende eines Monats kündigen oder ein Jahres-Abo abschließen. Das Jahres-Abo kommt im Monat rechnerisch günstiger. So bezahlt ihr bei der Option mit Werbung umgerechnet 3,33 Euro (statt 3,99 Euro) und bei der werbefreien Option 4,99 Euro statt 5,99 Euro monatlich. Den Stream kann man im Browser und mit den entsprechenden Apps auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad und auf Fernsehern empfangen.

