Magenta TV Freemium: Kostenlos streamen – wie geht das?

Mit „Magenta TV“ hat die Deutsche Telekom einen eigenen TV-Streaming-Dienst, der euch auch ohne Telekom-Vertrag Zugriff auf zahlreiche Fernsehsender im Stream liefert. Kann man Magenta TV kostenlos testen?

Ende April startet bei Magenta TV die „Freemium“-Option. Dann kann man ausgewählte Inhalte gratis und ohne Anmeldung ansehen.

Was ist Magenta TV Freemium?

In der Freemium-Option wird es nicht alle Magenta-TV-Inhalte zu sehen geben. Stattdessen beschränkt man den Gratis-Zugang auf einige ausgewählte Highlights aus dem Abo-Angebot. Um alle Inhalte zu sehen, wird weiterhin ein kostenpflichtiges Abonnement vorausgesetzt. Zu den Gratis-Inhalten werden einige Folgen von beliebten Serien wie „The Handmaid's Tale“ und Live-Übertragungen von Länderspielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gehören. Auch der Live-Stream mit den Musik-Auftritten beim Wacken-Festival soll über Freemium verfügbar sein (Quelle: DWDL). Zum Start soll das Freemium-Programm im Browser abrufbar sein. Apps für Smart-TV-Geräte und Smartphones sollen nachgereicht werden.

Zusätzlich zu „On Demand“.Inhalten soll es zudem „FAST“-Channels bei Magenta TV geben. Das sind Kanäle mit einem linearen Programm, die werbefinanziert und somit kostenlos verfügbar sind.

Kann man Magenta TV kostenlos im Probemonat testen?

Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei Magenta TV derzeit nicht. Im Rahmen der Ankündigung des Freemium-Modells wurde aber auch eine zeitlich begrenzte Testphase für das ganze Magenta-TV-Paket angekündigt. Für Zuschauer ohne Telekom-Vertrag soll es eine Probewoche geben, Telekom-Festnetzkunden können sogar einen Probemonat gratis nutzen.

Ihr könnt sparen, wenn ihr euch dazu entschließt, den Dienst für mindestens 24 Monate zu buchen. Dann nutzt ihr Magenta TV in den ersten 6 Monaten gratis und bezahlt erst ab dem 7. Monat die volle Gebühr. Ihr könnt aber erst nach dem ersten Vertragsjahr kündigen. Wollt ihr flexibel bleiben und monatlich kündigen, wir die Abo-Gebühr ab dem ersten Tag nach der Buchung fällig. Magenta TV gibt es in verschiedenen Optionen, die euch zum Beispiel ohne Zusatzkosten Zugriff auf Netflix oder Disney+ geben.

Das Programm lässt sich über die entsprechende App empfangen. Das klappt zum Beispiel auf dem Smartphone oder über Chromecast. Auch der Telekom-eigene Sport-Streaming-Dienst „Magenta Sport“ bietet keinen Probemonat. Und wie sieht es bei DAZN aus?

Gratis-Monat bei Magenta TV kommt

Noch gibt es also keinen richtigen Gratis-Monat. In den Optionen, in denen ihr die ersten sechs Monate kostenlos auf den Dienst zugreifen könnt, müsst ihr euch für mindestens zwei Jahre binden. Wann die Gratis-Wochen beziehungsweise -Monate angeboten werden, wurde noch nicht bekanntgegeben.

