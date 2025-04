Beliebter als One Piece: Action-Anime auf Crunchyroll ist Solo Leveling auf den Fersen

Der Action-Anime Shangri-La Frontier ist derzeit beliebter auf Crunchyroll als Dauerbrenner One Piece. Nur Hype-Anime Solo Leveling steht noch vor dem MMORPG-Abenteuer rund um einen halbnackten Krieger mit Vogelkopf. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anime Shangri-La Frontier überholt One Piece

Während Solo-Leveling-Fans und One-Piece-Veteranen sich im Netz noch darüber streiten, welcher Anime besser ist, hat es sich in den Crunchyroll-Charts ein anderer Titel auf Platz 2 gemütlich gemacht: Shangri-La Frontier.

Anzeige

Der hübsche MMORPG-Anime im Stil von Sword Art Online oder Hack begeistert bereits seit Ende 2023 die Crunchyroll-User und Animefans – so endete vor Kurzem erst Staffel 2 und Staffel 3 ist bereits auf dem Weg.

Anzeige

Es bleibt allerdings fraglich, ob Shangri-La Frontier das Zeug hat, die Spitze der Crunchyroll-Charts für sich zu beanspruchen. Die Dominanz von Solo Leveling ist ungebrochen. Wahrscheinlicher ist, dass One Piece sich in absehbarer Zeit die Spitze zurückholt. Ganz einfach aus dem Grund, dass One Piece immer noch wöchentlich neue Folgen veröffentlicht, während bei Solo Leveling und Shangri-La Frontier aktuell Stillstand herrscht.

Das müsst ihr über Shangri-La Frontier wissen

Shangri-La Frontier handelt von Rakuro, einem Oberschüler, der es liebt Trash-Games zu perfektionieren. Als er eines Tages entscheidet, das extrem populäre MMORPG Shangri-La Frontier auszuprobieren, stellt Rakuro schnell fest, dass er eine echte Begabung für das umfangreiche Online-Spiel hat und steigt dort schnell zur Berühmtheit auf.

Anzeige

In bisher 50 Folgen könnt ihr Rakuro dabei verfolgen, wie er zahlreiche Quests und Ingame-Events abschließt, neue Freunde findet und sich in spektakulären Kämpfen behauptet. Die perfekte Alternative für alle Fans von Sword Art Online also. Besonders praktisch: Sämtliche Folgen gibt es auch mit deutscher Synchronisation. Ihr müsst also keine Untertitel lesen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.