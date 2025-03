One Piece geschlagen: Hype-Anime erobert Crunchyroll im Sturm

Solo Leveling hat mit der neuesten Folge One Piece als populärsten Anime auf der Streaming-Plattform Crunchyroll abgelöst. Gleichzeitig hat Solo Leveling Staffel 2 Episode 11 den Rekord für die meisten Likes innerhalb weniger Stunden gebrochen.

Crunchyroll: Solo Leveling überholt One Piece

Der Hype um Solo Leveling erreicht neue Höhen. Mit der Veröffentlichung von Folge 11 der zweiten Staffel am letzten Samstag hat der Anime von Studio A1 Pictures den Klassiker One Piece als populärsten Anime auf der Streaming-Plattform Crunchyroll abgelöst. Stand jetzt haben mehr als 612.000 User den Anime bewertet (auf Crunchyroll ansehen). One Piece bringt es dagegen nur auf knapp 600.000 Stimmen.

Damit aber nicht genug, die 11. Folge der zweiten Staffel hat innerhalb von 2 Stunden und 50 Minuten mehr als 100.000 Likes erhalten. So schnell gelang das noch keinem anderen Anime zuvor auf Crunchyroll. Der vorherige Rekord lag bei 7 Stunden und 13 Minuten und gehörte ebenfalls Solo Leveling (Quelle: @SoloLevelAnime auf X).

In der Anime-Community hat dieser Positionswechsel für hitzige Diskussionen auf X (ehemals Twitter) und anderen sozialen Plattformen gesorgt. Immerhin läuft der Anime zu Solo Leveling erst seit einem Jahr, während One Piece bereits zwei Jahrzehnte Vorsprung hat. Gleichzeitig muss aber erwähnt werden, dass One Piece sich seit August 2024 in einer längeren Pause befindet, was natürlich Auswirkungen auf die Popularität hat. Im April 2025 wird der Kult-Anime seinen wöchentlichen Rhythmus wieder aufnehmen.

Parallel dazu endet die zweite Staffel von Solo Leveling am 29. März vorerst. Gut möglich also, dass One Piece sich in den Wochen danach die Krone zurückholt.

„Solo Leveling“ Staffel 2: Teaser

Das müsst ihr über Solo Leveling wissen

Solo Leveling basiert auf einem südkoreanischen Webroman und wurde später extrem erfolgreich als Webtoon adaptiert. Infolgedessen wurde ein Anime von A-1 Pictures (Sword Art Online) produziert, der Anfang 2024 auf Crunchyroll gestartet ist. Aktuell läuft die zweite Staffel auf dem Streaming-Service.

Solo Leveling handelt von Sung Jinwoo, der seit einem dramatischen Vorfall in einem Dungeon über die Fähigkeit verfügt im Level aufzusteigen, wodurch er immer stärker wird. Diese neue Kraft nutzt er nicht nur, um ein Heilmittel für seine kranke Mutter zu finden, sondern auch um zu ergründen, was hinter dem System steckt, das ihm diese Macht verleiht.

