97 % aller Zuschauer begeistert: Neue Gangster-Serie haut richtig rein

Mein Fazit nach zwei Folgen

Dope Thief ist zwar (bisher) kein neues The Wire, aber die Serie hat mir nach zwei Folgen ebenfalls gut gefallen. Was vor allem an der direkten Art und der bereits angesprochen Leistung von Brian Tyree Henry liegt. Es macht einfach Spaß, dem Mann bei seiner Arbeit zuzusehen. Insofern kann ich euch nur empfehlen, der Gangster-Serie ebenfalls eine Chance zu geben.