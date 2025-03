100 % positiv: Wer nur Netflix nutzt, verpasst geniale Comedy-Serie im März

Netflix-Rivale Apple TV+ veröffentlicht Ende März eine neue Comedy-Serie: The Studio. Bei der Presse kommt die Serie mit Seth Rogen herausragend gut. Offenbar hat Apple damit einen weiteren Volltreffer nach Severance gelandet.

100 Prozent aller Kritiker lieben neue Serie

Der Streaming-Anbieter Apple TV+ fristet zwar eher ein Nischendasein im Vergleich zu Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+, aber dafür veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig Serien, die Gold wert sind – von Severance bis Slow Horses. Am 26. März erscheint mit The Studio eine neue Serie, die von der Presse einstimmig positiv aufgenommen wird.

So sind aktuell 100 Prozent aller Reviews positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Der Hollywood Reporter nennt die Serie sogar bereits einen heißen Anwärter für die beste Comedy-Serie des Jahres. IndieWire hingegen lobt vor allem die Performance von Kathryn Hahn (Agatha All Along) und Catherine O'Hara. Und die Webseite Collider hofft bereits auf eine zweite Staffel:

Der Humor ist intelligent und fundiert, die Besetzung und die Gäste sind großartig und alles passt auf eine Weise zusammen, die einen auf eine zweite Staffel hoffen lässt.

Das müsst ihr über The Studio wissen

Aber worum geht es eigentlich? Der Name deutet es bereits an, aber The Studio wirft einen Blick hinter die Kulissen von Hollywood und zeigt einen Filmproduzenten, gespielt von Seth Rogen, der um jeden Star kämpfen muss und der irgendwie versucht Kunst und Kommerz bei seinen Projekten zu vereinen. Dass dabei einiges schiefgeht, steht bei einer Komödie natürlich außer Frage.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu The Studio ansehen:

The Studio — Official Trailer | Apple TV+