Trotz Marvel-Power: Netflix setzt 320-Millionen-Film in den Sand

Am 14. März 2025 startet The Electric State auf Netflix. Der neue Sci-Fi-Film der Avengers-Macher hat mehr als 300 Millionen US-Dollar gekostet und ist somit der bisher teuerste Netflix-Film aller Zeiten.

Update vom 11. März 2025: Die internationale Presse verliert nur wenige gute Worte über den neuen Netflix-Blockbuster The Electric State. Auf Rotten Tomatoes sind derzeit nur 18 Prozent aller Reviews positiv. Es bleibt abzuwarten, wie das Publikum den Film aufnimmt.

Ursprünglicher Artikel vom 03. März 2025:

So teuer war noch kein anderer Netflix-Film

Habt ihr schon von The Electric State gehört? Der neue Netflix-Film erscheint bereits am 14. März 2025 und gehört mit einem geschätzten Budget von 320 Millionen US-Dollar zu den teuersten Filmen aller Zeiten (Quelle: IMDb). Damit ist der Sci-Fi-Film mit Chris Pratt und Millie Bobby Brown zum Beispiel teurer als Star Wars: The Last Jedi oder auch Pirates of the Caribbean: At World's End.

The Electric State basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Simon Stålenhag und wird von den Brüdern Anthony Russo und Joe Russo inszeniert. Die Russo-Brüder haben in der Vergangenheit bei den Marvel-Blockbustern Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame Regie geführt.

Einen ersten Vorgeschmack auf den Film liefert indessen ein neuer Trailer:

The Electric State hat das Zeug zum Mega-Hit

Mit den beiden Hauptdarstellern vereint Netflix zwei der größten Publikumsmagnete der Neuzeit. Während Millie Bobby Brown durch die Netflix-Serie Stranger Things weltbekannt wurde und mit dem Fantasy-Epos Damsel 2024 einen weiteren Streaming-Hit landete, hat Chris Pratt gleich in mehreren Milliarden-Blockbustern mitgewirkt, darunter Jurassic World und die bereits genannten Avengers-Filme.

The Electric State wird also aller Voraussicht nach ebenfalls ein Chartstürmer werden. Was die internationale Presse zum Film sagt, bleibt indessen abzuwarten. Netflix-Filme haben bei Kritikern eher einen schweren Stand. Filme wie Back in Action oder The Union werden zum Beispiel komplett zerrissen. Es gibt mit Rebel Ridge oder auch Carry-On aber auch durchaus Ausnahmen.