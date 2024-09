Überraschungs-Hit auf Netflix: Fantasy-Film stellt alles in den Schatten

Netflix gewährt euch einen Blick hinter die Kulissen und verrät, welche Filme und Serien in der ersten Jahreshälfte 2024 besonders gut angekommen sind. Der beliebteste Film mit über 140 Millionen Zuschauern dürfte viele überraschen.

Netflix verrät: Diese Filme waren echte Blockbuster

In der ersten Jahreshälfte 2024 hatten Netflix-Abonnenten wieder die Qual der Wahl – der Streaming-Service hat jede Menge Filme und Serien bereitgestellt.

Anzeige

Was davon am besten ankam und die höchsten Zuschauerzahlen generiert hat, verrät Netflix jetzt in einem Blog-Post.

Bei den Filmen gab es einen klaren Gewinner, der aber dennoch wohl nicht bei allen ganz oben auf der Liste gestanden hat: Der Fantasy-Blockbuster Damsel landet mit 144 Millionen Zugriffen weltweit an der Spitze.

Anzeige

Damsel - Trailer Deutsch

In dem Fantasy-Action-Film muss sich Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown als Prinzessin dagegen wehren, einem feuerspeienden Drachen geopfert zu werden. Auf Rotten Tomatoes erreichte der Film weder bei Kritikern (56 Prozent) noch bei Zuschauern (59 Prozent) sonderlich gute Wertungen, doch die Einschaltquoten können sich sehen lassen.

Hinter Damsel landet übrigens die Action-Komödie Lift auf Rang 2 – der Film mit Kevin Hart kommt auf 122 Millionen Zugriffe, weist allerdings noch schlechtere Kritiken auf. (Quelle: Netflix)

Anzeige

Netflix-Hits: Auch bei den Serien gibt es Überraschungen

In dem Post lüftet Netflix ebenfalls das Geheimnis, welche Serien in den ersten sechs Monaten des Jahres am meisten gestreamt wurden.

Hier schaffen es der Überraschungs-Hit Rentierbaby (88 Millionen Aufrufe) sowie die beliebte Serie Bridgerton mit ihrer dritten Staffel (92 Millionen Aufrufe) auf die Plätze 3 und 2.

Ganz vorne allerdings landet die Krimi-Serie In Ewiger Schuld mit 108 Millionen Aufrufen – ein Spitzenreiter, den vorher sicherlich auch nicht alle auf dem Zettel hatten.

Auf Netflix läuft jetzt auch eine echte Kult-Serie, die hierzulande noch immer unter dem Radar durchfliegt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.