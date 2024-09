Netflix plant Großes: Am 7. Oktober sollten Anime-Fans einschalten

Anime-Fans sollten am 7. Oktober bei Netflix reinschauen. Dort könnt ihr nämlich ab diesem Tag ein Anime-Meisterwerk streamen, das vor Kurzem noch im Kino gewesen ist.

Ghibli-Film Der Junge und der Reiher bald auf Netflix zu sehen

Anime-Fans können sich über eine kleine Überraschung im Oktober 2024 freuen: Der neueste Ghibli-Film Der Junge und der Reiher soll offiziell bei dem Streaming-Giganten starten – und es dauert gar nicht mehr lange, bis ihr ihn im Abo sehen werdet.



Wie der offizielle Netflix-Account auf Instagram verraten hat, kommt Hayao Miyazakis neuestes Meisterwerk am 7. Oktober ins Abonnement. Ins Kino ist der Film Anfang 2024 gekommen.



Schaut in den Trailer zu Der Junge und der Reihe für einen Vorgeschmack:

Der Junge und der Reiher: Trailer

Darum geht es in Der Junge und der Reiher

Im Stil aller Ghibli-Film erwartet euch bei Der Junge und der Reiher (auf Netflix ansehen) ein wunderschön animiertes Fantasy-Drama mit tiefen Charakteren, einer mysteriösen Welt zwischen Leben und Tod und absonderlichen Kreaturen, die sie bevölkern.



Der Hauptcharakter Mahito verliert seine Mutter in jungen Jahren bei einem Luftangriff während des Pazifikkriegs. Als Folge zieht er mit seinem Vater und der neuen Stiefmutter auf das Land, wo sich alsbald seltsame Ereignisse zutragen. Die uralte Ruine eines vergessenen Turms wird von einem listigen Reiher bewohnt, der Mahito nach dem Verschwinden seiner Stiefmutter in eine fremde Welt begleitet: eine Welt zwischen den Lebenden und den Toten.



Dort begibt sich Mahito auf die Suche nach der Stiefmutter, muss sich aber schnell auch seinen ganz eigenen Dämonen stellen – und herausfinden, was das Geheimnis dieser fremden Welt überhaupt ist.



Auf IMDb kann sich Der Junge und der Reihe über eine sehr gute Wertung von 7,5/10 freuen – es lohnt sich also, im Oktober reinzuschauen!

