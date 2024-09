„Heartstopper“ Staffel 3: Erster Trailer und Start des Netflix-Hits

Ein neuer Trailer lässt die Erwartungen an „Heartstopper“ Staffel 3 höher schlagen. Wann die Episoden auf Netflix an den Start gehen und was euch anhand des Trailers erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Heartstopper“ Staffel 3 auf Netflix?

Die neue Season rund um Nick, Charlie und ihre Freunde in „Heartstopper“ startet am 3. Oktober 2024 auf Netflix. Genau 14 Monate nach dem Start der zweiten Staffel im August 2023.



Wie auch schon die beiden vorherigen Seasons, wird „Heartstopper“ Staffel 3 acht Episoden innehaben. Folgt Netflix dem Muster der vorherigen Staffeln, werden alle Folgen der neuen Season am 3. Oktober 2024 veröffentlicht.



Auch haben die acht Folgen bereits Titel, wie Bleeding Cool berichtet. Diese führen die Tradition des Ein-Wort-Titels der vorherigen Staffeln weiter:

Episoden Titel 1 Love 2 Home 3 Talk 4 Journey 5 Winter 6 Body 7 Together 8 Apart

Trailer und Handlung der dritten Staffel

Der neue Trailer zu der dritten Staffel verspricht eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Immerhin stehen die Freunde sowie auch Nick und Charlie vor großen Herausforderungen – persönlich wie auch akademisch. Während Charlie mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat und Nick versucht ihm jegliche Unterstützung zu liefern, legen sich Steine in die Beziehung zwischen Tao und Elle.



Beide wollen sich körperlich näher kommen, doch Elle leidet unter Gender-Dysphorie, die es ihr schwer macht sich Tao voll hinzugeben. Zwischen den Strapazen der beiden Paare macht sich Tara Sorgen um ihre Zukunft und Isaac wird das Gefühl nicht los, kein fester Bestandteil der Freundesgruppe zu sein.

Gute Neuigkeiten gab es aber für die Fans der Comic-Vorlage in dem Trailer. So freuen sich zum Beispiel viele über die scheinbar kommende Dusch-Szene, die es auch in den Vorlagen zu sehen gibt – insbesondere auf das daraus resultierende Chaos.



Eine etwas weniger erfreuliche Nachricht ist, dass Olivia Coleman, die Nicks Mutter spielt, nicht in „Heartstopper“ Staffel 3 zu sehen sein wird. Grund dafür ist der Terminkalender der Schauspielerin. Ihr Charakter soll aber keineswegs neu besetzt werden – stattdessen wird die Abwesenheit in die Geschichte integriert.



Wer zusätzlich noch ein wachsames Auge besitzt, wird am Ende des Trailers Bridgertons Jonathan Bailey als Jack Maddox sehen können.

