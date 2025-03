Quiz: Erkennst du diese 27 Actionfilme an einem Bild?

In unserem Actionfilm-Quiz präsentieren wir dir 27 knallharte Filme, die du anhand eines einzelnen Bildes erraten musst. Von Klassikern mit Legenden wie Arnold, Chuck Norris oder Jackie Chan bis hin zu neuen Blockbustern. Bist du bereit, dein Wissen auf die Probe zu stellen und zu beweisen, dass du der ultimative Action-Held bist?

Also, schnall dich an, lade deine Waffen durch und zeig uns, was du drauf hast! Kannst du alle Filme ohne einen einzigen Fehler erkennen? Dann bist du wahrlich ein Action-Experte! Los geht's – viel Glück und denk dran: Coole Leute schauen nicht auf Explosionen! 💥😎💥