Ghostbusters-Fans, aufgepasst: Hier steht die echte Feuerwache aus dem Film

Auf Google Maps lässt sich die Feuerwache aus dem Film Ghostbusters finden, die den Geisterjägern als Hauptquartier diente. Wo liegt sie genau und wie wird sie genutzt?

Legendäre Science-Fiction-Fantasy-Komödie

Der Film „Ghostbusters – Die Geisterjäger“ von Ivan Reitman kam vor über 40 Jahren in die Kinos. Darin werden drei Parapsychologen aufgrund ihrer (nicht vorhandenen) Arbeitsmoral von ihrer Universität entlassen und beschließen, sich nun im Bereich der Geistersuche selbstständig zu machen. Das Ergebnis ist eine Komödie mit absolutem Kultstatus. Kein Wunder, dass bekannte Orte aus dem Film von Fans gerne in der Realität aufgesucht werden.

Aufbau einer erfolgreichen Agentur

Als Büro und Hauptquartier ihrer neuen Agentur dient den Geisterjägern eine alte Feuerwache in New York. Im Laufe des Filmes gelingt es ihnen erfolgreich, ihr neues Business aufzubauen und sie treffen auf eine ganze Reihe an Geistern und Göttern aus unterschiedlichsten Kulturen und Zeiten der Menschheitsgeschichte.

Feuerwache mitten in New York

Das oben genannte Hauptquartier wird in der Realität als Feuerwache der New Yorker Berufsfeuerwehr genutzt. Es handelt sich dabei um das „Hook & Ladder Company 8 Firehouse“, welches sich in Manhattan befindet und seit 1903 in Betrieb ist. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gehörten die Einsatzkräfte aus der Feuerwache zu den ersten Einheiten vor Ort.

Das Gebäude wurde durch verschiedene Filme bekannt, insbesondere durch Ghostbusters. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Von 2016 bis 2018 wurde das Gebäude umfangreich saniert. Auch in anderen Filmen, wie „Hitch“ und der Serie „Seinfeld“ diente die Feuerwache als Kulisse. Ende der 2010er-Jahre verkaufte LEGO sogar einen Modellbausatz der Feuerwache.

Ghostbusters: Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Der Film zählt heute zu den zehn erfolgreichsten Filmen der Filmgeschichte. Alleine in Deutschland haben über vier Millionen Zuschauer den Film nach der Premiere auf Deutsch in den Kinos angesehen. Bei einem Budget von 31 Millionen Dollar konnte Ghostbusters weltweit über 290 Millionen Dollar Einnahmen erzielen.

Fortsetzungen, Spiele und Serien

Durch den Erfolg ermutigt, wurden weitere Ableger des Filmes gedreht. Zuletzt wurde im Jahr 2024 „Ghostbusters – Frozen Empire“ veröffentlicht. Zudem wurden Computerspiele und Zeichentrickserien aus dem Universum auf den Markt gebracht. Es gibt Pläne für einen Animationsfilm und eine weitere Serie.

