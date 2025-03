Die besten Kriegsfilme aller Zeiten: Kampf ums Überleben (Top 13)

Christoph Waltz spielt eine Hauptrolle in dem Tarantino-Kriegsfilm© IMAGO / Everett Collection 12 / 18

Inglorious Basterds ist kein klassischer Kriegsfilm im eigentlichen Sinne, sollte aber in der Top 10 der Kriegsflime nicht fehlen. Wie von Tarantino bekannt, schafft er es auch in Inglorious Basterds einen anderen Blickwinkel in seinem Film aufzuzeigen.

In fünf Kapiteln wird der erbarmungslose Weg von Aldo Raine und seinen Elite-Soldaten gegen die Nazis aufgezeigt. In Kreise den deutschen Soldaten wächst die Furcht vor den Inglorious Basterds. Natürlich darf nicht mit dem Anspruch an Tarantinos Kriegsfilm gehen, eine historisch korrekte Darstellung des Kriegsgeschehens zu erhalten. Insbesondere das Ende des Films weckt bei dem einen oder anderen das große Kopfschütteln. Nicht nur wegen des überragenden Christopher Waltz in seiner Rolle als „SS-Judenjäger“ Hans Landa gehört Inglorious Basterds aber in jede DVD-Sammlung.

IMDb-Wertung: 8,4