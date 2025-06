„Stranger Things“ Staffel 5: Start vom Finale angekündigt

Das Finale von einem der wohl größten Serienphänomene steht bevor. Netflix hat offiziell die Starttermine von „Stranger Things“ Staffel 5 bekanntgegeben. Wann die neuen Folgen erscheinen und was ihr über die letzte Season wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der 6. November ist ein besonderer Tag im „Stranger Things“-Universum. Das Datum des Verschwindens von Will Byers wird seitdem oft genutzt, um große Ankündigungen zu machen – so auch in 2024.

Netflix hat die ersten Informationen zu „Stranger Things“ Staffel 5 veröffentlicht und verrät dabei die Titel aller Folgen der neuen Season.

Der Teaser verrät: „Stranger Things“ Staffel 5 kommt 2025. Wann genau, hat der Streaminganbieter am 31. Mai 2025 bei dem großen „Tudum“-Event bekanntgegeben. „Stranger Things“ Staffel 5 erscheint am 26. November 2025. Zumindest in Teilen.

Netflix hat sich dazu entschieden, die Serie in drei Schüben zu veröffentlichen. Ihr werdet also zwei bis drei Episoden pro Etappe bekommen – eine Methode, die bereits bei Serien wie „Arcane“ verwendet wurde. Wie viele Episoden in der ersten Etappe erscheinen, hat Netflix nicht verraten. Die Starttermine der finalen Staffel sehen aber wie folgt aus:

Lang genug haben Fans sehnsüchtig auf das große Finale von „Stranger Things“ gewartet. Mit acht neuen Episoden wird die neue Season dieses Mal viel Zeit haben, um Spannung aufzubauen und ein passendes Ende zu finden.

Denn die neuen Folgen sollen allesamt Spielfilmlänge erreichen. Das bedeutet, dass alle acht Episoden rund 90 Minuten lang sein werden – Staffel 5 hätte somit eine Gesamtlaufzeit von 720 Minuten oder 12 Stunden. Die Titel können auch erste Indizien über die Handlung der fünften Staffel bieten:

Auch sollen die vierte und fünfte Staffel der Mystery-Serie eng miteinander verbunden sein. In einem Interview mit NME verriet Matt Duffer, Schöpfer von „Stranger Things“, dass es in den neuen Episoden keine Zeit zum Entspannen geben wird und sich die Truppe direkt in das Abenteuer stürzen muss:

[With five], there’ll be no wind-up time – like even this season, you get to experience the kids and what they’re going through in high school before things start to escalate. Then it gets crazier and crazier and crazier – that’s typically the trajectory. Five, you’re just going to be right in the middle of it so it’s going to feel very, very different.