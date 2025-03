Action-Kracher kostenlos online beim ZDF – der Rundfunkbeitrag macht es möglich

Streaming-Dienste kosten Geld, doch kostenlose Unterhaltung gibt es auch in den Mediatheken von ARD und ZDF. So etwa der Film „The Foreigner“ aus dem Jahr 2017 mit Action-Legende Jackie Chan. Wir verraten euch, bis wann der Action-Thriller verfügbar ist – und ob er sich überhaupt lohnt. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch schon jetzt mit dem obigen Trailer verschaffen.

Gratis: Action-Hit mit Jackie Chan in der ZDF-Mediathek

Warum immer Netflix? Dank des Rundfunkbeitrags bieten auch ARD und ZDF hochwertige Filme und Serien kostenlos in ihren Mediatheken an. Kleiner Nachteil: Die Verfügbarkeit ist meist zeitlich begrenzt. So auch bei „The Foreigner“ mit Jackie Chan. Anschauen könnt ihr euch den Film noch bis einschließlich 1. April 2025, danach fliegt er wieder aus dem Programm (beim ZDF ansehen).

Übrigens: Nicht nur Beitragszahler können „The Foreigner“ kostenlos sehen. Wer sich jedoch im Ausland befindet, benötigt einen VPN-Dienst, da internationale Filme meist nur innerhalb Deutschlands abrufbar sind. Eine weitere Besonderheit: Der Film hat eine FSK-16-Freigabe und kann in Deutschland nur zwischen 22 und 6 Uhr gestreamt werden. Wer sich allerdings kostenlos beim ZDF registriert, kann ihn rund um die Uhr ohne Einschränkungen sehen.

In „The Foreigner“ zeigt sich Jackie Chan von einer ungewohnt ernsten Seite: Als dem stillen Geschäftsmann Quan (Chan) bei einem Bombenanschlag in London die Tochter genommen wird, erwacht in ihm ein unbändiger Rachedurst. Die Polizei bleibt erfolglos, also nimmt Quan die Sache selbst in die Hand – mit einer ganz besonderen Zielscheibe: dem undurchsichtigen Politiker Liam Hennessy (Pierce Brosnan), der mehr über die Attentäter wissen könnte, als er zugibt. Was folgt, ist ein gnadenloser Rachefeldzug.

Regisseur Martin Campbell (Casino Royale) inszeniert einen düsteren Actionthriller, der klassische Jackie-Chan-Kampfkünste mit einem fesselnden Politthriller verbindet. Chan spielt hier nicht den üblichen Draufgänger, sondern einen vom Leben gezeichneten Mann, der mit List und tödlicher Präzision vorgeht. Die Spannung bleibt durchgehend hoch, während sich Quans Jagd auf die Verantwortlichen zu einem brutalen Katz-und-Maus-Spiel entwickelt. Ein packender Film, der Chan in einer seiner eindrucksvollsten Rollen zeigt.

Solide bis gute Kritiken

Die Kritiken fallen entsprechend positiv aus. Eine IMDb-Bewertung von 7,0 kann sich sehen lassen und ähnelt dem Publikums-Score von 72 Prozent bei Rotten Tomatoes. Lediglich die professionellen Filmkritiker waren etwas zurückhaltender – 66 Prozent auf dem „Tomatometer“ sind solide, wenn auch nicht überragend.

Dennoch: Wer einen spannenden Action-Thriller mit Top-Besetzung sehen will, ist mit „The Foreigner“ gut bedient – und muss für die Unterhaltung beim ZDF aktuell keinen Cent extra zahlen.

