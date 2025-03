Netflix sägt beliebte Thriller-Serie nach zwei Staffeln ab – Fans sind sauer

Netflix hat die Thriller-Serie The Recruit nach zwei Staffeln abgesetzt. Trotz guter Kritiken konnte die zweite Season nicht die Erwartungen des Streaming-Anbieters erfüllen. Fans der Serie äußern im Netz ihren Unmut.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix setzt Thriller-Serie The Recruit ab

Am 30. Januar 2025 erschien die zweite Staffel der beliebten Spionage-Serie The Recruit auf Netflix. Keine zwei Monate später steht fest: Eine dritte Staffel wird es nicht geben. Der Streaming-Gigant hat die Serie überraschend abgesetzt (Quelle: Deadline).

Anzeige

Trotz positiver Rezensionen (siehe Rotten Tomatoes) konnte die Serie die internen Erwartungen offenbar nicht erfüllen. Tatsächlich blieben die Zuschauerzahlen der zweiten Staffel weit hinter den Aufrufzahlen der ersten Staffel zurück, wie diese Grafik verdeutlicht:

Spionage-Duell: The Recruit vs. The Night Agent

Die Fans reagieren bestürzt auf die Meldung und geben Netflix selbst die Schuld an den schlechten Zuschauerzahlen. Der Vorwurf: Die Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel sei zu lang gewesen. Außerdem startete im Januar parallel auch noch eine andere lang erwartete Thriller-Serie auf Netflix: The Night Agent Staffel 2. Die beiden Serien haben sich also gegenseitig kannibalisiert.

Anzeige

Hier ein paar Fan-Reaktionen von X (ehemals Twitter):

Verdammt, wirklich Netflix?! Diese Serie war gut, und Sie haben es vermasselt, indem Sie sie zusammen mit The Night Agent veröffentlicht haben. Ich mochte die zweite Staffel von Night Agent, aber die zweite Staffel von The Recruit hat mir noch besser gefallen. (Quelle: @cobrakaiDBZ auf X

Anzeige

Das passiert, wenn man zwei Spionageserien im selben Monat veröffentlicht! (Quelle: @juanparza auf X

Netflix hat diese Serie irgendwie vergeigt, indem sie sie so kurz vor Night Agent veröffentlicht haben. Ich glaube, sie wollten die Serie sowieso absetzen. (Quelle: @ja_y007 auf X

Besonders bitter in diesem Zusammenhang: The Night Agent wird eine dritte Staffel erhalten. Von The Recruit müssen sich Serienfans dagegen aller Voraussicht nach endgültig verabschieden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.