Beliebte Netflix-Serie feiert großes Comeback, aber Fans sind enttäuscht

The Night Agent Staffel 2 – Trailer Deutsch

Die zweite Staffel von The Night Agent ist auf Netflix gestartet. Und während sich die Serie schnell die Spitzenposition in den Charts sichern konnte, rutscht der User-Score immer mehr in den Keller. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zur Fortsetzung ansehen.

The Night Agent Staffel 2 kassiert miese User-Rezensionen

Fast zwei Jahre mussten Serienfans auf die zweite Staffel von The Night Agent warten. Die düstere Thriller-Serie war Anfang 2023 ein echter Überraschungshit für Streaming-Gigant Netflix.

Seit dem 23. Januar können sich die Fans nun anschauen, wie die Geschichte von FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso) weitergeht. Ein kurzer Blick auf den Review Aggregator Rotten Tomatoes verrät allerdings: Die Zuschauer sind unzufrieden mit der Fortsetzung. Nur 48 Prozent aller Netflix-User würden The Night Agent Season 2 aktuell weiterempfehlen. Zum Vergleich: Staffel 1 konnte noch rund 80 Prozent aller Zuschauer zufriedenstellen.

Die User kritisieren vor allem diverse Logiklöcher und die fragwürdige Entwicklung der Handlung. Besonders oft wird aber auch die Figur Rose in den negativen Reviews erwähnt. Offenbar empfinden viele Zuschauer den Charakter als anstrengend und nervig.

Interessanterweise steht die Fachpresse ganz anders zur zweiten Staffel. Hier sind beeindruckende 90 Prozent aller Kritiken positiv. Es gibt also eine große Diskrepanz zwischen Presse und Publikum.

Trotz schlechter Reviews: The Night Agent ist die Nummer 1 auf Netflix

Nichtsdestotrotz ist The Night Agent dank der neuen Staffel wieder zurück auf der Spitzenposition bei Netflix. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie lange sich die Serie dort halten kann.

Internationale Zahlen und vor allem die Watchtime, die besonders wichtig für den Erfolg einer Serie ist, werden aller Voraussicht nach in den kommenden Tagen von Netflix veröffentlicht. Dann wird sich auch besser einschätzen lassen, ob The Night Agent eine dritte Staffel erhält oder nicht.

