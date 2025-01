Netflix gibt Versprechen: Deutsche Hit-Serie erhält würdigen Abschluss – jetzt offiziell

Die Fans können beruhigt, aber gleichzeitig auch etwas traurig sein, denn die deutsche Netflix-Erfolgsserie „Die Kaiserin“ wird fortgesetzt, doch das Ende ist bereits jetzt absehbar. Auf was müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer also gefasst machen?

Comeback für Sisi: Netflix kündigt dritte und finale Staffel an

Jetzt ist es offiziell. Ganz nach dem Vorbild der Trilogie von Ernst Marischka aus den Fünfzigerjahren erhält auch die wesentlich ernstere Neuinterpretation von Netflix einen dritten Teil. Im November lief die zweite Staffel der historischen TV-Serie „Die Kaiserin“ bei Netflix. Zu einer möglichen Fortsetzung hatten sich weder Netflix noch das Produktionsteam „Sommerhaus“ bisher geäußert. Nun aber herrscht endlich Klarheit: Es wird eine dritte Staffel geben (Quelle: Netflix).

Kleiner Wermutstropfen: Wie bereits angesprochen, wird es bei drei Staffeln bleiben. Die dritte ist also auch die finale Staffel – aus und vorbei. Mit der deutschen Serie feierte Netflix bis dahin auch internationale Erfolge.

Bereits die erste Staffel der Serie kam 2022 extrem gut an und hielt sich beeindruckende fünf Wochen lang in den globalen Netflix-Top-10 der nicht-englischsprachigen Shows. Als Krönung wurde sie bei den 51. Internationalen Emmy Awards mit dem Titel „Beste Dramaserie“ ausgezeichnet, was ihren außergewöhnlichen Erfolg noch unterstrich.

Die zweite Staffel setzte diesen Triumph fort und erreichte 2024 die Netflix-Top-10 in beeindruckenden 84 Ländern. In 10 dieser Länder schaffte sie es sogar auf Platz eins, was sie zu einer der weltweit erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres machte.

Ein sehr positives Bild, das sich beim Blick auf die einschlägig bekannten Bewertungsseiten fortsetzt. Bei der IMDb gibt es beispielsweise sehr gute 7,8 Punkte, bei Rotten Tomatoes zeigen sich 81 Prozent der professionellen Filmkritiker angetan, bei den Zuschauern sind es sogar 91 Prozent.

Für die Fans gibt es dann auch berechtigte Hoffnungen auf einen würdigen Abschluss der Geschichte über Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi. Showrunnerin Katharina Eyssen gibt zu Protokoll: „Wie viele Menschen wir ein zweites Mal auf der ganzen Welt erreichen und berühren konnten, macht mich manchmal sprachlos. Und diese Arbeit jetzt gemeinsam mit unserem Team und dem einzigartigen Ensemble fortsetzen und zu Ende bringen zu können, ist nichts anderes als ein Geschenk für uns.“

Dem fügt Executive Producer Robert Eyssen noch hinzu: „Unser Anspruch war es immer, eine Serie auf internationalem Niveau zu erschaffen, und das ist natürlich auch unser Anspruch für die dritte Staffel!“

Das Warten kann beginnen

Fragt sich nur, wann wir das Ergebnis sehen werden können. Zur Erinnerung: Die erste Staffel zeigte uns Netflix im September 2022, die zweite folgte im November des letzten Jahres. Wenn wir spekulieren müssten, würden wir daher nicht vor dem Herbst 2026 mit dem Erscheinen der dritten und finalen Staffel rechnen.

Internationales Top-Niveau aus Deutschland:

Die Kaiserin: Staffel 2 – Trailer

