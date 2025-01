Wartet auf den Release bei Netflix: Kinofilm mit Mark Wahlberg ist eure Zeit nicht wert

Mit Flight Risk startet im Februar ein neuer Thriller in den deutschen Kinos. Von der Presse wird der Kinofilm mit Mark Wahlberg allerdings mit negativen Kritiken überschüttet. Ganz oben könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Thriller Flight Risk wird von der Presse zerrissen

Regisseur Mel Gibson (Braveheart) will es noch einmal wissen. 9 Jahre nach seiner letzten Regie-Arbeit Hacksaw Ridge bringt der kontroverse Oscar-Preisträger einen neuen Film in die weltweiten Kinos: Flight Risk.

Anzeige

In dem Thriller, der überwiegend in einem Kleinflugzeug spielt, geraten ein Krimineller, ein Air Masrhal und der Pilot, gespielt von Mark Wahlberg, aneinander. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer zum Film eingebunden. Aber Achtung: Der Trailer spoilert einen großen Teil der Handlung von Flight Risk.

Im Vergleich zu Gibsons vorherigen Filmen ist Flight Risk eher ein B-Movie. Schon das Produktionsbudget fällt mit rund 25 Millionen US-Dollar recht klein aus. Insofern solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr den Film im Kino sehen wollt.

Anzeige

Die internationale Presse rät euch jedenfalls davon ab. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes wird der Thriller regelrecht zerrissen. Derzeit sind nur 25 Prozent aller Reviews positiv. Der Filmkritiker William Bibbiani schreibt:

Es ist seltsam, einen mittelmäßigen Actionfilm, der normalerweise direkt auf DVD erscheint, in einem großen Kino zu finden, anstatt in der Schnäppchenabteilung eines Kaufhauses im Jahr 2010. (Quelle: TheWrap

Das US-amerikanische Publikum bewertet Flight Risk zwar insgesamt etwas besser, aber auch hier sind nur 63 Prozent von dem Thriller überzeugt.

Anzeige

Flight Risk demnächst bei Netflix oder Amazon?

Gemessen an der Resonanz und der Art des Films wird es vermutlich nicht allzu lange dauern, bis Flight Risk im Abo eines Streamers landet. Netflix oder Amazon Prime Video wären für so eine Lizenz sicherlich zu haben. Zumal ein Blick auf das letzte Jahr zeigt, dass immer mehr Filme hierzulande direkt im Streaming-Abo landen. So erging es zum Beispiel dem Horrorfilm Nightbitch oder auch dem blutigen Action-Kracher The Killer's Game.

Netflix zeigt im Februar einen der beliebtesten Kinofilme 2024:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.