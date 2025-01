Disney+ zeigt brandneuen Horrorfilm einen Monat nach Kino-Release

Die bizarre Horrorkomödie Nightbitch lief erst im Dezember im Kino. Nun erscheint der Film mit Amy Adams auf der Streaming-Plattform Disney+. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen.

Disney+ nimmt Nightbitch ins Programm auf

Die Horrorkomödie Nightbitch erscheint am 24. Januar 2025 direkt beim Streaminganbieter Disney+ im Abo – und das nur einen Monat nach dem Kinostart in den USA. Nutzer von Disney+ können den ungewöhnlichen Film also ohne zusätzliche Kosten streamen.

Anzeige

Nightbitch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rachel Yoder, der sich stark von Kafkas Klassiker Die Verwandlung inspirieren lassen hat und handelt von einer Mutter, die immer mehr zum Hund wird. Für ein besseres Bild haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Anzeige

Wichtig: Nightbitch ist kein klassischer Schocker, sondern lebt von seiner bizarren Prämisse, die auch komische Elemente enthält. Aus diesem Grund ist der Film auch bei den Golden Globes 2025 in der Kategorie Komödie nominiert. Mit etwas Glück nimmt Hauptdarstellerin Amy Adams (Man of Steel) also am 05. Januar die begehrte Trophäe für die beste Performance mit nach Hause.

Nightbitch ist ein ungewöhnlicher Horrorfilm

Bei Kritikern und Publikum kommt der Genre-Mix recht durchwachsen an. So sind nur 59 Prozent aller Reviews positiv. Der User-Score bewegt sich mit 54 Prozent Zufriedenheit in einem ähnlichen Bereich (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Damit ist auch schnell klar: Nightbitch ist ein gewöhnungsbedürftiger Film, der definitiv nicht jedermanns Geschmack trifft. Was fairerweise bei fast allen Horrorkomödien der Fall ist. Das erklärt auch, warum der Film an den Kinokassen untergegangen ist. In den USA konnte Nightbitch zum Beispiel nur magere 171.000 US-Dollar einspielen (Quelle: The Numbers).

Es gibt aber auch viele positive Stimmen, die vor allem Adams Schauspiel loben und die eigentliche Botschaft des Films anerkennen. Variety schreibt zum Beispiel:

Nightbitch will uns mehr trösten als erschrecken. Dies ist weniger ein Horrorfilm als vielmehr eine gesunde Allegorie für alle, die sich nach der Geburt eines Kindes anders fühlen.

