„Huzz“: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

In sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok tauchen ständig neue Begriffe auch. So stößt man auch bei deutschsprachigen Beiträgen auf das Wort „huzz“. Was bedeutet das?

Wie viele andere Wörter aus der Jugendsprache hat auch „huzz“ seinen Ursprung im Englischen.

Was meint man mit „huzz“?

„Huzz“ ist eine abgewandelte Form des Begriffs „hoes“. Das ist wiederum der umgangssprachliche Ausdruck für „whores“, Einzahl „whore“. Auf Deutsch meint das ein abwertendes Wort für eine weibliche Prostituierte, ähnlich wie zum Beispiel auch „bitch“, „cyka“ oder „kurwa“. Vor allem im Rap-Jargon wird „hoe“ als Bezeichnung für Frauen verwendet. „Huzz“ ist eine moderne Version für das Wort. Dabei muss es nicht immer eine direkt abwertende Bedeutung haben. Manchmal wird „huzz“ auch mit einer ähnlichen Bedeutung eingesetzt wie „bro“ für männliche Personen.

Das kann „huzz“ auch auf Deutsch bedeuten

Die Endung „-uzz“ findet man hin und wieder auch bei anderen Wörtern. Das wird benutzt, um seinen eigenen, „coolen“ Stil zu markieren. So liest man manchmal auch den Ausdruck „bruzz“, der „bros“, die Mehrzahl von „bro“ bedeutet und für männliche Kumpels steht. Manchmal gibt es auch die Variante „for the huzz“, zum Beispiel bei TikTok-Videos. Dann wird meistens eine Aktion gezeigt, bei der der Video-Ersteller Frauen beeindrucken möchte.

Das Wort „huzz“ geht auf den Streamer Kai Cenat zurück, der es bei Twitch verwendet hat. Cenat hat unter anderem auch die Slang-Begriffe „Rizz“ und „Fanum Tax“ bekannt gemacht. In dem Video erklärt Kai Cenat den Begriff:

Bei TikTok und Co. wird die abgewandelte Form von „hoes“ auch gerne verwendet, um Wortfilter zu umgehen. Ähnlich geht man zum Beispiel auch bei schlüpfrigen Begriffen wie „seggs“ vor.

„Huzz“ kann aber je nach Kontext auch etwas anderes bedeuten. So kann es als Mischwort von „high“ und „buzzed“ verwendet werden. Man meint damit also, dass jemand gleichzeitig „auf Droge“ und betrunken ist. „Huzzen“ wird im US-Slang auch umgangssprachlich für „Saufen“ verwendet.

Einige Beispiele für die Nutzung von „huzz“ im Deutschen lest ihr hier:

