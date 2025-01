Kontroverser Anti-Kriegsfilm auf Netflix begeistert die Zuschauer, obwohl er nur schwer zu ertragen ist

Auf Netflix regiert gerade ein ganz besonderer Film, den ihr gesehen haben solltet – falls ihr es aushaltet. Der Kinofilm aus dem Jahr 2024 stammt aus der Feder von Alex Garland, der für Ex Machina und Annihilation bekannt geworden ist.

Civil War erobert Netflix mit hohen Zuschauerzahlen

Wer die kontroverse Kriegsdystopie Civil War Anfang 2024 im Kino verpasst hat, der kann den Film jetzt auf Netflix nachholen – und viele Deutsche machen das gerade auch. In den deutschen Streaming-Charts ist Civil War gerade auf dem 2. Platz – direkt unter dem Action-Thriller Carry-On (Quelle: JustWatch).

Hinter Civil War steckt der Hit-Regisseur Alex Garland, der unter anderem für Ex Machina und Annihilation verantwortlich gewesen ist. Kontrovers wird Civil War insbesondere deshalb diskutiert, weil es von einem Bürgerkrieg in den USA handelt – und zwar einem, den so manche im schlimmsten Fall als möglich erachten.

Schaut in den Trailer zu Civil War:

Civil War – Trailer

Bürgerkrieg im 21. Jahrhundert: Wenn der Krieg bei uns ankommt

Civil War (auf Netflix ansehen) handelt von mehreren Kriegsfotografen in einer alternativen Zukunftsvision der USA, die quer durch das blutgetränkte Land fahren, um ein letztes Interview mit dem amtierenden Präsidenten durchzuführen. Die politischen Lager sind im Film vage gehalten, wodurch der eigentliche Grund für den Krieg in den Hintergrund rückt. Ihr begleitet hier Menschen, die so nah wie nur möglich miterleben, wie sich die Leute im Bürgerkrieg gegenseitig zerfetzen – überall brennt es; in New York ist der Nachthimmel rot vom Feuer der Kriegsmaschinen.

Im Film spielt Kirsten Dunst als desillusionierte Kriegsfotografin Lee die Hauptrolle, neben der Teenagerin Jessie (Cailee Spaeny), welche sich Lee als Vorbild genommen hat.

Garland bringt den Krieg vor unsere Haustür: Wie würde es aussehen, wenn das, was in unseren Nachrichten gezeigt wird, stattdessen bei uns passiert? Und ob euch der Film nun gefällt oder nicht, diskutieren könnt ihr danach ganz bestimmt.

