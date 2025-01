Netflix verärgert Kunden: Streamingdienst ist in einer Hinsicht viel schlimmer als Disney und Amazon

Netflix hält einen traurigen Rekord: Kein anderer Streamingdienst hat 2024 so viele Serien abgesetzt wie der US-Gigant. Dagegen wirken andere Anbieter wie Disney+ oder Amazon Prime Video regelrecht harmlos.

Netflix killt eine Serie nach der anderen

Die Streaming-Welt ist ein hartes Pflaster und nur den beliebtesten Serien ist eine weitere Staffel vergönnt. Der Rest wird knallhart abgesetzt. Besonders gnadenlos war im vergangenen Jahr Netflix. Der Streaming-Gigant hat 2024 insgesamt 22 Serien den Stecker gezogen. Darunter befinden sich solche Namen wie The Brothers Sun, Dead Boy Detectives oder Scott Pilgrim Takes Off.

Besonders ärgerlich ist vor allem die Absetzung von Kaos. Der schwarzhumorigen Götter-Serie mit Jeff Goldblum hat unser Kollege Gregor sogar einen eigenen Artikel gewidmet.

Auffällig ist: Gute Kritiken sind kein Indikator für eine Fortsetzung, denn Serien wie Dead Boy Detectives konnten herausragende Presse- und User-Wertungen einfahren – trotzdem war nach einer Staffel Schluss.

Netflix ist mit 22 Serien auch trauriger Spitzenreiter. Zum Vergleich: Streaming-Rivale Max setzte im vergangenen Jahr nur 9 Serien ab. Amazon setzte sogar nur bei 6 Serien den Rotstift an (Quelle: SmartDroid).

Eine Absetzung bedeutet nicht immer das Ende

Obwohl eine Absetzung einer geliebten Serie für die Fans immer ein großes Ärgernis ist, gibt es trotzdem einen Hoffnungsschimmer – zumindest manchmal. Denn manchmal findet eine abgesetzte Serie bei einem anderen Streaminganbieter ein neues Zuhause.

Und in einem solchen Fall ist Netflix sogar hin und wieder ein Retter in der Not. So wurde die Comic-Serie Lucifer 2018 von Fox nach drei Staffeln abgesetzt. Netflix übernahm im Anschluss die Rechte und produzierte noch zwei weitere Seasons.

Ein weiterer bekannter Fall ist die Serie SWAT. Die Polizei-Serie wurde nach sechs Staffeln abgesetzt, bekam dann aber doch noch eine siebte Season. Diese finale Staffel lief dann aber so gut, dass auch noch eine achte Staffel produziert wurde.

