Amazon und LEGO verkaufen das perfekte Geschenk für Mario-Kart-Fans

Die Mario-Kart-Spiele begeistern Fans bereits seit 1992. Auch LEGO hat den langanhaltenden Hype erkannt und bietet schon seit Jahren Sets zur Marke Super Mario an. Nun sind sechs neue Sets erschienen, die echte Fans der Rennspielreihe auf keinen Fall verpassen sollten.

LEGO trifft auf Mario Kart: Ein Baukasten für Fans

Die Kombination aus zwei beliebten Marken – LEGO und Mario Kart – lässt die Herzen vieler Fans höherschlagen. Seit wenigen Tagen sind sechs brandneue Sets im Handel erhältlich, unter anderem bei Amazon und im offiziellen LEGO-Store. Die Preise bewegen sich zwischen 20 und 80 Euro, sodass für jedes Budget etwas dabei ist (Quelle: LEGO).

Wer sich alle sechs Sets gönnt, erhält insgesamt neun farbenfrohe Fahrzeuge sowie elf beliebte Figuren wie Mario, Luigi, Yoshi und Co. Zusätzlich sorgen zahlreiche Zubehörteile für kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Für rund 240 Euro bekommt ihr etwa 2.230 Teile – ein umfangreiches Spielerlebnis für Jung und Alt.

Mario Kart von LEGO: Für wen eignen sich die Sets?

Während manche sehr umfangreiche LEGO-Sets speziell für Erwachsene entwickelt wurden, richten sich die Mario-Kart-Sets bereits an Kinder ab 7 oder 8 Jahren. Doch auch Erwachsene werden an diesen detailverliebten Baukästen ihre Freude haben. Sie sind nicht nur ein Muss für Fans der Videospielreihe, sondern auch für alle, die Spaß an kreativen Bauprojekten haben.

Dank der vielen Bausteine lassen sich bekannte Strecken aus den Spielen nachbauen oder auch völlig neue Designs kreieren. Die Sets bieten stundenlangen Spaß und fördern nebenbei die Fantasie und Feinmotorik – ein perfektes Geschenk für kleine und große Baumeister.

Ob als Ergänzung zur eigenen LEGO-Sammlung, als kreatives Spielzeug für Kinder oder als nostalgisches Highlight für Erwachsene – die neuen Mario-Kart-Sets verbinden den Charme von LEGO mit dem Rennspielspaß von Mario Kart:

