15 Kultobjekte aus Spielen und Filmen, die sich keiner leisten kann

Egal ob in Spielen oder Filmen – Charaktere sind oft mit markanten Kultobjekten ausgestattet. Ein Schmuckunternehmen beweist in einer Liste, dass diese in der Realität unbezahlbar wären. Entdeckt fiktive Schätze, die sich niemand leisten könnte. Wir zeigen euch, um welche es sich handelt.

Habt ihr schon einmal ein Spiel gespielt und euch gefragt, wie viel ihr für das Schmuckstück, das euch besonders gefiel, in der realen Welt hinblättern müsstet? Habt ihr einmal etwas in einer Serie gesehen, das euch verzaubert hat und euch dann gefragt, ob ihr euch so etwas je leisten könntet? Bei 15 Objekten haben wir für euch die Antwort.

Das Unternehmen Taylor & Hart stellt maßgeschneiderte Verlobungsringe und Schmuck her – darunter auch Stücke, die von der Pop-Kultur inspiriert sind. Auf ihrer offiziellen Webseite veröffentlichten sie eine Liste mit Objekten aus ikonischen Videospielen, Filmen und Serien, von denen euch sicherlich das eine oder andere Stück aufgefallen sein wird. Die Schätzungen des Unternehmens basieren auf dem Material, auf möglichen Edelsteinen und der Größe der Stücke. (Quelle: taylorandhart)

Jetzt aber genug geredet. Ihr wollt ja schließlich etwas sehen.