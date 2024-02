Monopoly GO: Würfel-Links für tägliche Gratis-Würfel (Februar 2024)

Damit der Brettspielspaß in Monopoly GO niemals endet, könnt ihr euch mit unseren Würfel-Links mehr Gratis-Würfel im Spiel freischalten. In unserer aktuelle Link-Liste findet ihr täglich die neuesten Dice Links.

Monopoly GO Facts

Liste aktueller Würfel-Links (Februar 2024)

So könnt ihr kostenlose Würfel bekommen

Falls ihr euch fragt, wie ihr die Würfel-Links einsetzen könnt, um die kostenlosen Würfel einzusacken, müsst ihr zunächst einmal das Spiel spielen. Denn direkt zu Beginn könnt ihr die Links noch nicht einsetzen.

Sobald ihr Level 15 in Monopoly GO erreicht habt, wird am unteren Bildschirmrand im Spielmenü das Album-Feature freigeschaltet und erst ab dann funktionieren auch die Würfel-Links im Spiel. Level 15 erreicht ihr relativ schnell, nachdem ihr ein paar Runden auf dem Spielbrett gedreht und Geld verdient habt. Über das Bauen-Feature könnt ihr dann New York ausbauen und bekommt so jede Menge Levelaufstiege. Nach ca. 10 Minuten Spielzeit solltet ihr Stufe 15 erklommen haben.

Bei Erreichen von Level 15 schaltet ihr in der Leiste unten das Album-Feature frei (Bildquelle: Scopely/GIGA)

Nun könnt ihr einfach auf die Links oben in unserer aktuellen Liste klicken, die euch direkt zu einer neuen Seite führt, die euch fragt, ob ihr Monopoly GO öffnen wollt. Bestätigt diese Meldung, um die Würfel im Spiel zu bekommen. Am besten habt ihr die App schon im Hintergrund offen und klickt erst dann auf die Links, um sie ohne Umschweife im Spiel zu erhalten.

Solltet ihr keine Würfel erhalten, kann es alternativ zu einer von zwei Fehlermeldungen kommen:

„Entschuldigung, diese Belohnung wurde bereits beansprucht“ : Ihr habt zuvor schon mal auf den Link geklickt und die Belohnung behalten.

: Ihr habt zuvor schon mal auf den Link geklickt und die Belohnung behalten. „Entschuldigung, diese Belohnung kann nicht beansprucht werden“: Der Würfel-Link ist nicht mehr gültig. Die Links sind generell nur für kurze Zeit aktiv, überprüft also täglich unsere Liste oben!

Ihr müsst euch übrigens keine Sorgen über das Würfellimit am unteren Bildschirmrand machen. Wenn ihr ganz viele Links auf einmal einlöst, wird euch das alles gutgeschrieben und auch als Überschuss angezeigt. Euch gehen keine Würfe verloren.

