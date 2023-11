Wordle | Lösung von heute 27.11.2023

Da die knifflige Suche nach der richtigen Antwort bei Wordle nicht jeden Tag gelingt, haben wir alle korrekten Lösungen für euch zusammengetragen. Außerdem geben wir zu jedem Wort eine kurze Erklärung ab, da nicht alle Vokabeln auch allgemein bekannt sind.

Wordle ist das perfekte Ritual, um täglich für ein paar Minuten zu knobeln. Da jedoch ausschließlich englischsprachige Wörter gesucht werden, ist die Antwort nicht immer offensichtlich, wenn Englisch nicht eure Muttersprache ist.

Aus deutscher Sicht variiert daher der Schwierigkeitsgrad von Wordle nahezu täglich, je nachdem ob bekannte Vokablen wie SUGAR oder eher obskure Begriffe wie GORGE gesucht werden. Falls ihr also einmal an einem der Rätsel verzweifelt oder das korrekte Lösungswort noch nie zuvor gehört habt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Wordle auf deutsch spielen mit wordle.at und 6mal5.com

Inzwischen gibt es auch eine Reihe von Möglichkeiten, Wordle mit deutschen Lösungswörtern zu spielen. Die populärsten sind dabei die Webseites wordle.at (auch auf Spielaffe spielbar) und 6mal5.com, deren Lösungswörter wir ab sofort ebenfalls für euch sammeln. Außerdem könnt ihr eure Grauen Zellen auf wördl.de auf die Probe stellen, allerdings sind auf dieser Seite alle Lösungswörter stets zufällig.

Falls ihr darüber hinaus Hinweise sucht, die euch den Rätselspaß bei Wordle erleichtern, haben wir einen eigenen Artikel mit zahlreichen Hilfestellungen und Tipps für euch.

Außerdem haben wir uns für euch auf die Suche nach dem Rezept gemacht, das Wordle zu einem solch großen Erfolg gemacht hat:

Wordle: Das Geheimnis zu seinem Erfolg Abonniere uns

auf YouTube

Tägliche Wordle-Lösungen: November 2023

Datum Lösung Bedeutung Wordle.at Lösung 6mal5.com Lösung 27. November (891) TAWNY gelbbraun REGAL EHREN 26. November (890) SOLID fest CHAOT WELLE 25. November (889) GUIDE führen BASAR FASER 24. November (888) THROW werfen NOTEN PENIS 23. November (887) QUEEN Königin STAUB OCHSE 22. November (886) PIXEL Pixel BETEN CLOWN 21. November (885) PIANO Klavier MEISE PORTO 20. November (884) CANDY Süßigkeit SPORT GOTIK 19. November (883) QUEUE Warteschlange INDEM DRITT 18. November (882) THINK denken SATAN DELLE 17. November (881) TARDY verspätet IMKER TEILS 16. November (880) TRUST Vertrauen HANDY REIFE 15. November (879) SIGHT Sicht DICHT PRIMA 14. November (878) SASSY frech NAEHE JOINT 13. November (877) GREEN grün DIELE MODER 12. November (876) MEANT gemeint BEBEN KNOPF 11. November (875) ACTOR Schauspieler UNGUT UNMUT 10. November (874) LEASH Leine COACH STEPP 09. November (873) GLAZE glasieren KONTO FABEL 08. November (872) NINJA Ninja NOTAR ZUTAT 07. November (871) LIMIT Limit WEILE WELPE 06. November (870) TRADE Handel EDIKT SEKTE 05. November (869) FLARE Leuchtsignal WARAN AHORN 04. November (868) MANIA Manie KEHRE BEZUG 03. November (867) ARDOR Begeisterung DACHS ROMAN 02. November (866) UNTIL bis DURCH MOPED 01. November (865) NOISE Geräusch PLATT EBENE

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.