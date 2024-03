Legend of Mushroom: Alle Codes für Geschenke (März 2024)

In Legend of Mushroom stellt ihr euch mit eurem tapferen Pilzkrieger Horden von Gegnern und könnt dabei Verstärkung in Form von Geschenken erhalten, die ihr über die Eingabe von Codes bekommt. An dieser Stelle findet ihr die aktuelle Liste aller Geschenkcodes für das Mobile Game.

Anzeige

Aktuelle Liste mit Codes (März 2024)

THANKYOU: 300 Diamanten, 20 Begleitergutscheine, 20 Fähigkeitengutscheine, 10 Beschleunigungstickets

300 Diamanten, 20 Begleitergutscheine, 20 Fähigkeitengutscheine, 10 Beschleunigungstickets LOM2024: 50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen

50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen WELCOME: 200 Diamanten, 20 Fähigkeitengutscheine, 20 Begleitergutscheine, 10 Beschleunigungstickets

200 Diamanten, 20 Fähigkeitengutscheine, 20 Begleitergutscheine, 10 Beschleunigungstickets LOM7777: 50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen

50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen LOM1777: 50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen

50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 1000 Münzen LOMVIP: 50 Diamanten, 10 Fähigkeitengutscheine, 10 Begleitergutscheine, 5 Beschleunigungstickets

Geschenkcodes eingeben

Um die Codes in Legend of Mushroom einzugeben, geht ihr wie folgt vor:

Klickt im laufenden Spiel links oben auf euer Avatarbild. Klickt im nun auftauchenden Menü nochmals auf euer Avatarbild links. Wählt den Menüpunkt „Geschenkcode“ aus. Klickt auf das Textfeld und gebt einen der Codes oben aus der Liste ein. Groß- und Kleinschreibung spielt übrigens keine Rolle. Klickt dann auf den Tausch-Button, um die Eingabe zu bestätigen. Eure Items werden anschließend eingeblendet und ihr könnt sie einsacken. Gebt ihr einen Code zum zweiten Mal ein, kommt stattdessen die Fehlermeldung „Schon abgeholt“.

Anzeige

Klickt auf euren Avatar links oben, um die Geschenkcodes über den entsprechenden Menüpunkt einzugeben (Bildquelle: Joy Net Games/GIGA)

Wann kommen mehr Codes?

Schaut regelmäßig auf dieser Seite vorbei, denn wir werden die Liste oben regelmäßig mit neuen Codes ergänzen, damit ihr kein Geschenk verpasst. Neue Codes werden regelmäßig von den Spieleentwicklern veröffentlicht, wenn bestimmte Erfolgsmeilensteine erreicht werden oder es inhaltliche Updates gibt. Auch bei Jubiläen werden häufig neue Geschenkcodes veröffentlicht.

Anzeige

Die Zukunft gehört Mobile Games?

Legend of Mushroom ist ein echter Hit in den App Stores und seid dem 7. März 2024 für iOS und Android erhältlich. Ihr steuert darin einen kleinen Pilzkrieger, der unaufhörlich Wellen von Feinden bekämpft. Ihr könnt ihn dabei mit neuer Ausrüstung und besseren Waffen stärken, damit er immer mächtiger wird.

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.